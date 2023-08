Xiaomi tiết lộ máy in 3D siêu dễ sử dụng, giá bất ngờ

Đó là mẫu máy in 3D - một thiết bị đã trở thành thiết yếu đối với những người sáng tạo và nghệ sĩ. Đặc biệt, giá bán dành cho thiết bị này được cho là khá bất ngờ.

Máy in 3D Mijia được bán với giá khá rẻ, chỉ khoảng 5,73 triệu đồng.

Máy tin 3D Mijia của Xiaomi có thiết kế tương tự như các máy in nhựa kích thước nhỏ gọn khác nhằm cung cấp cho người dùng một trạm in và xử lý tiết kiệm không gian. Nó là một kiểu dáng khá giống với nhiều kiểu máy khác trên thị trường, mặc dù trong trường hợp của Mijia, sản phẩm đi kèm với một thiết kế đã được lắp ráp sẵn từ nhà máy, cho phép người dùng chỉ cần cắm điện và bắt đầu sử dụng ngay lập tức.

Bên cạnh đó, nhờ phần mềm dựa trên trí tuệ nhân tạo, máy in 3D Mijia của Xiaomi có khả năng tự động hiệu chỉnh các thông số chuyển động của đầu in, hỗ trợ rất nhiều cho quá trình in đối với những người mới làm quen.

Quá trình xử lý công việc của Xiaomi diễn ra khá dễ dàng.

Những loại máy in này chịu trách nhiệm nhúng một tấm vào một loại nhựa cảm quang có khả năng đông đặc lại khi có ánh sáng chiếu vào. Khi tấm được nâng lên, vật thể xuất hiện một cách kỳ diệu trong chất lỏng.

Một trong những vấn đề với máy in 3D nhựa là quá trình xử lý nhựa phức tạp do phải đổ đầy hoặc làm trống bình chứa. Quá trình này khá rườm rà, đặc biệt là do nhựa khá độc nên đây thường được xem là vấn đề đối với nhiều người dùng không có đủ không gian trong xưởng của họ. Giờ đây, mẫu máy in 3D của Xiaomi có thể giải quyết bằng cách tự động đổ đầy bình chính, tạm dừng và tiếp tục công việc khi cần thiết.

Một vật phẩm được in 3D bởi máy in Mijia của Xiaomi.

Theo kế hoạch, trang web YouPin sẽ công bố sản phẩm vào ngày 2/8 với mức giá 1.699 nhân dân tệ, tức khoảng 5,73 triệu đồng). Đây được xem là mức giá rất dễ chịu, biến nó trở thành chiếc máy in nhựa 3D rẻ nhất và dễ sử dụng nhất trên thị trường.

