Xác thực thông tin thuê bao: Người dùng điện thoại "cục gạch", người cao tuổi vùng sâu, vùng xa làm thế nào?

Theo thông tư số 08/2026/TT-BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động là quy định bắt buộc nhằm bảo đảm tính chính xác của dữ liệu người dùng thuê bao di động, đồng thời góp phần hạn chế SIM rác, ngăn chặn các hành vi lừa đảo công nghệ cao.

Với người dùng, đây là thời điểm để chủ động kiểm tra lại các số điện thoại đang đăng ký theo thông tin cá nhân của mình thông qua ứng dụng VneID, từ đó kịp thời phát hiện thuê bao không còn sử dụng hoặc không thuộc quyền quản lý và xác nhận các số thuê bao sử dụng chính thức, qua đó bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trên môi trường số.

Với nhiều kênh hỗ trợ khác nhau, từ trực tiếp đến lưu động, quá trình này được thiết kế để mọi người, kể cả người cao tuổi hay ở vùng khó khăn, đều có thể thực hiện một cách thuận tiện.

Tuy nhiên không bắt buộc phải dùng ứng dụng định danh điện tử như VNeID để xác thực thuê bao. Đây chỉ là một trong nhiều cách. Với những người không có smartphone hoặc không quen thao tác số, vẫn có thể lựa chọn các hình thức khác phù hợp hơn.

Chia sẻ về điều này, đại diện Vinaphone cho biết, với người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc các nhóm cần hỗ trợ đặc biệt, nhà mạng sẽ phối hợp với lực lượng Công an cấp xã tổ chức hỗ trợ xác thực trực tiếp tại nơi cư trú.

"Đây là nỗ lực nhằm bảo đảm mọi khách hàng đều có thể thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Theo lộ trình các thuê bao chưa hoàn tất xác thực, không được xác nhận trên VNeID hoặc có thông tin chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được thông báo và xử lý theo từng bước, từ tạm dừng dịch vụ một chiều đến hai chiều, tiến tới thu hồi số nếu không bổ sung thông tin theo quy định", đại diện Vinaphone nhấn mạnh.

Trong khi đó, Viettel Telecom cũng khẳng định sẽ tổ chức các đội nhân viên chăm sóc và "hỗ trợ trực tiếp" tại một số điểm tập trung vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn xa cửa hàng. Người dùng có thể liên hệ các điểm lưu động này để được phục vụ.

Với người sử dụng điện thoại “cục gạch”, việc xác thực online gần như không khả thi do không có camera hay kết nối dữ liệu phù hợp. Vì vậy, giải pháp trực tiếp hoặc nhờ người thân hỗ trợ là cần thiết. Trong trường hợp nhờ người khác làm thay, cần đi kèm giấy tờ gốc để tránh sai lệch thông tin.

Đáng chú ý, những thuê bao đã được chuẩn hóa trước đây, thông tin đầy đủ và trùng khớp, có thể không cần thực hiện lại. Tuy nhiên, với các trường hợp đăng ký bằng giấy tờ cũ, thông tin thiếu hoặc đứng tên hộ người khác, việc cập nhật là bắt buộc để tránh nguy cơ bị khóa SIM.

Theo quy trình, hệ thống sẽ gửi thông báo theo từng đợt, yêu cầu người dùng xác nhận số thuê bao đang đứng tên. Nếu xác nhận không sử dụng, số đó có thể bị khóa một chiều và cần cập nhật lại trong thời hạn quy định nếu muốn tiếp tục dùng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyến nghị người dân không nên chờ đến sát hạn mới thực hiện, tránh tình trạng quá tải tại điểm giao dịch. Đồng thời, cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn giả mạo yêu cầu cung cấp thông tin hoặc mã OTP.