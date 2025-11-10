Giới khoa học tạo ra thuốc nhỏ mắt giúp lấy lại thị lực cho người già chỉ trong 30 phút

Tin vui cho khoảng 128 triệu người Mỹ và hàng triệu người khác trên thế giới đang phải "bám víu" vào chiếc kính đọc sách, khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa phê duyệt Vizz, một loại thuốc nhỏ mắt có thể giúp khắc phục tật lão thị (viễn thị do tuổi tác).

Ảnh minh họa.

Lão thị là tình trạng phổ biến khiến các vật thể ở cự ly gần trở nên mờ và không rõ nét. Giải pháp phổ biến nhất từ trước đến nay là dùng kính đọc sách hoặc kính áp tròng, nhưng cả hai đều bị xem là khá bất tiện.

Vizz là sản phẩm của LENZ Therapeutics, được tiếp thị như một giải pháp thay thế hấp dẫn cho những ai đã chán ngấy cặp kính của mình. Sản phẩm đã vượt qua các thử nghiệm lâm sàng rộng rãi và đã có mặt tại Mỹ vào tháng trước, dự kiến sẽ phổ biến rộng rãi hơn vào đầu năm 2026.

Vậy Vizz hoạt động như thế nào? Theo đó, nó rất thông minh khi dựa trên một nguyên tắc vật lý cơ bản gọi là "hiệu ứng lỗ kim" (pinhole effect). Chắc hẳn bạn đã từng bản năng nheo mắt lại để nhìn rõ một vật gì đó. Khi nheo mắt, bạn đang hạn chế lượng ánh sáng đi vào mắt, giúp mắt tập trung vào vật thể dễ dàng hơn.

Thuốc nhỏ mắt Vizz làm điều tương tự, nhưng từ bên trong. Khi nhỏ vào mắt, Vizz khiến đồng tử (lòng đen) co lại một chút. Đồng tử thu nhỏ này tạo ra "hiệu ứng lỗ kim" tự nhiên, giúp tăng độ sâu trường ảnh và cho phép mắt tập trung vào các vật thể ở gần mà không cần nỗ lực điều tiết.

Vizz hứa hẹn lấy lại thị lực tuyệt vời cho mắt lão thị.

Các thử nghiệm lâm sàng của Vizz vào năm 2024 đã cho thấy kết quả ấn tượng:

- Sau 30 phút: Khoảng 70% người tham gia có thể đọc thêm ít nhất 3 dòng trên biểu đồ thị lực tiêu chuẩn.

- Sau 1 giờ: Khoảng 95% người tham gia đọc thêm được ít nhất 2 dòng.

Điều quan trọng nhất là, những cải thiện về thị lực gần này đạt được mà không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn xa của người tham gia.

Dù rất hứa hẹn, Vizz không phải là một phương pháp chữa trị vĩnh viễn. Nó đòi hỏi người dùng phải nhỏ thuốc hàng ngày. Các thử nghiệm không ghi nhận tác dụng phụ nghiêm trọng. Tuy nhiên, một số tác dụng phụ nhỏ đã được báo cáo, bao gồm thị lực bị tối đi trong giây lát hoặc mắt bị đỏ, kích ứng, nhưng tất cả đều tự hết. Sản phẩm cũng có thể không lý tưởng cho những người có bệnh lý nền hoặc dị ứng với các thành phần của thuốc.

Dù vậy, đối với những người đã "phát ngán" vì phải liên tục bảo trì cặp kính của mình, Vizz chắc chắn là một lựa chọn thay thế ít rắc rối hơn rất nhiều.