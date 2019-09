Xiaomi gây sốc bằng smartphone tỷ lệ màn hình cao không tưởng, camera siêu khủng

Thứ Năm, ngày 26/09/2019 16:30 PM (GMT+7)

Không chỉ có tỷ lệ màn hình so với thân máy siêu cao, chiếc smartphone này còn đi kèm camera 108 MP ấn tượng.

Tỷ lệ giữa màn hình và thân máy được sử dụng để biểu thị số lượng màn hình so với kích thước của khung máy điện thoại. Tỷ lệ giữa màn hình và thân máy càng cao, viền màn hình càng nhỏ. iPhone 11 Pro có tỷ lệ màn hình so với thân máy là 82,1% do notch lớn, trong khi tỷ lệ này trên Mate 30 Pro của Huawei là 94,1%, còn Galaxy Note10+ là 91%. Tuy nhiên, tất cả đã bị Xiaomi “đè bẹp không thương tiếc” với chiếc smartphone Mi Mix Alpha mà công ty cho biết tỷ lệ màn hình so với thân máy lên đến 180,6%.

Để làm điều này, Mi Mix Alpha trang bị màn hình bọc xung quanh các cạnh điện thoại và mở rộng ra phía sau. Viền duy nhất trên điện thoại là một dải hẹp ở mặt sau chứa thiết lập camera, nơi công ty trang bị cho nó hệ thống 3 camera với một cảm biến chính độ phân giải lớn nhất từ trước đến nay (108 MP), kết hợp ống kính tele 12 MP cho zoom quang 2x và camera góc cực rộng 20 MP.

Camera trên Mi Mix Alpha có thể chụp ảnh độ phân giải 12.032 x 9.024 pixel - một con số rất nhiều điểm ảnh. Tuy nhiều megapixel không phải lúc nào cũng có nghĩa ảnh chụp tốt hơn nhưng thật khó để nói rằng mọi người không bị hấp dẫn bởi con số 108 MP. Để thể hiện sức mạnh, Xiaomi đã giới thiệu một bức ảnh được chụp bằng camera và sau đó cho thấy mọi người có thể phóng to lên đến 8 lần mà không mất nhiều chi tiết.

Với thiết kế độc đáo, các cạnh của điện thoại có thể hiển thị lời nhắc và thông báo. Mặt sau sẽ không hoạt động khi người dùng sử dụng điện thoại như bình thường, nhưng sẽ bật khi họ lật điện thoại xung quanh, nơi người dùng sẽ nhận được một màn hình hiển thị các shortcut cho các ứng dụng được sử dụng nhiều nhất.

Không chỉ có vậy, chính thiết kế này giúp nâng tầm khả năng camera selfie trên điện thoại, khiến nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cụ thể, khi xoay Mi Mix Alpha, camera phía sau sẽ trở thành camera trước, có nghĩa là mọi người có thể sử dụng camera 108 MP của nó để chụp ảnh selfie.

Đối với phần cứng, Mi Mix Alpha trang bị chip Snapdragon 855 Plus, RAM 12 GB và bộ nhớ trong 512 GB. Tuy nhiên, mức giá mà điện thoại được áp dụng là vô cùng đắt, lên đến khoảng 2.815 USD, tức 65,32 triệu đồng và được phát hành vào tháng 12 với số lượng không nhiều.