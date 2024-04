Vòng đeo tay thông minh Huawei Band 9 sạc 45 phút xài 2 tuần

Huawei Band 9 đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với những cải tiến mới thướng tới sự tiện dụng của người dùng. Với những tính năng thông minh và đa dạng, sản phẩm này hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc vòng đeo tay thông minh trên dưới 1 triệu đồng.

Huawei Band 9 có 5 tùy chọn màu sắc.

Thiết kế

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Huawei Band 9 chính là thiết kế mỏng nhẹ và đẹp mắt. Với trọng lượng chỉ 14g và độ mỏng 8,99mm, Huawei Band 9 mang lại sự thoải mái thấy rõ khi đeo, đặc biệt là cảm xúc nhẹ tênh đến từ mặt vòng đeo tay và cảm giác êm tay đến từ chất liệu chất lượng của dây đeo.

Màn hình AMOLED 1,47 inch của Band 9 không chỉ sắc nét mà còn mang lại trải nghiệm hiển thị màu sắc khá rực rỡ. Việc kết hợp viền bezel màn hình mỏng và kính cong 2,5D tạo ra một thiết kế hiện đại và sang trọng. Sản phẩm có 5 tùy chọn màu sắc (trắng, đen, hồng, vàng và xanh dương) cùng với hơn 10.000 mặt đồng hồ có sẵn để người dùng tùy biến theo phong cách riêng.

Hệ thống cảm biến cải tiến giúp theo dõi liên tục các chỉ số của cơ thể khi luyện tập thể thao hay khi ngủ.

Tính năng

Huawei Band 9 được trang bị một loạt các tính năng liên quan sức khỏe, từ theo dõi giấc ngủ, đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2),... đến phát hiện căng thẳng và quản lý chu kỳ kinh nguyệt. Mọi tính năng đều hoạt động ổn định và đồng bộ dữ liệu trơn tru khi kết nối với iPhone và smartphone Android.

Chẳng hạn, với Huawei TruSleep 4.0, tính năng này cung cấp thông tin chi tiết về các giai đoạn giấc ngủ, giúp người dùng hiểu rõ hơn về chất lượng giấc ngủ của mình và điều chỉnh thói quen ngủ sao cho phù hợp. TruSleep 4.0 không chỉ theo dõi giấc ngủ mà còn đánh giá các yếu tố như thời lượng giấc ngủ, sự thức dậy trong đêm và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Trrong khi đó, Huawei TruSeen 5.5 là tính năng này hỗ trợ quản lý sức khỏe toàn diện, từ phát hiện căng thẳng đến quản lý chu kỳ kinh nguyệt và phân tích rối loạn nhịp tim. TruSeen 5.5 cung cấp các thông tin về nhịp tim của người dùng và cảnh báo khi có dấu hiệu bất thường, giúp người dùng theo dõi và duy trì sức khỏe tim mạch.

Hơn 100 chế độ luyện tập được tích hợp sẵn trên Huawei Band 9.

Huawei Band 9 tích hợp hơn 100 chế độ tập luyện, bao gồm cả TruSport, với dữ liệu chi tiết về các hoạt động thể chất như chạy, đạp xe, bơi lội,... Các chế độ tập luyện được thiết kế để cung cấp dữ liệu mang tính tham khảo, từ tốc độ, nhịp tim đến khoảng cách và thời gian hoạt động.

Đặc biệt, Huawei Band 9 có khả năng đánh giá chỉ số khả năng chạy (RAI), sự hấp thụ oxy của cơ thể và các yếu tố khác để đánh giá hiệu suất tập luyện của người dùng. Các thông tin này giúp người dùng hiểu rõ hơn về khả năng vận động và cải thiện hiệu suất tập luyện của mình.

Tất nhiên, khi kết nối với iPhone hay smartphone Android thì Band 9 còn có thể nhận thông báo từ các ứng dụng đã thiết lập hoặc cuộc gói tới, rung khi đến giờ hẹn,... Ứng dụng Huawei Health cũng mang tới rất nhiều tùy chọn, thiết lập không thua gì những chiếc đồng hồ thông minh của thương hiệu này.

Pin

Thời lượng pin là một yếu tố quan trọng đối với mọi thiết bị di động, đặc biệt là các thiết bị nhỏ gọn như vòng đeo tay thông minh. Huawei Band 9 được trang bị một viên pin có thời lượng lên đến 14 ngày, giúp người dùng có thể sử dụng mà không phải quá lo lắng về việc sạc pin mỗi ngày như Apple Watch.

14 ngày là thời lượng pin ở chế độ sử dụng tiết kiệm năng lượng. Trường hợp sử dụng thường xuyên, Band 9 cho thời lượng lên đến 9 ngày và tối đa 3 ngày đối ở chế độ luôn hiển thị AOD (Always On Display). Do đó, để kéo dài thời gian sử dụng tối đa sau một lần sạc, người dùng nên hạn chế sử dụng tính năng Always On Display, hoặc lưu ý khi sử dụng các tính năng tiêu tốn nhiều năng lượng như đo nhịp tim liên tục.

Theo công bố của nhà sản xuất, người dùng có thể sạc 5 phút để sử dụng vòng đeo tay này trong 2 ngày, hoặc sạc 45 phút để đạt được 100% pin.

