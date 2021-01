Vivo ra mắt “quái vật máy ảnh”, quyết chiến Galaxy S21

Thứ Sáu, ngày 22/01/2021 12:00 PM (GMT+7)

Chiếc smartphone này đi kèm hệ thống camera thiết lập ấn tượng cùng với cấu hình không hề thua kém Galaxy S21.

Vivo X60 Pro+ mang lại một phiên bản nâng cấp của hệ thống ổn định gimbal, cảm biến tốt hơn cho máy ảnh và chip nhanh hơn để cung cấp các thuật toán xử lý hình ảnh mới. Có rất nhiều điều cần đề cập, nhưng hãy bắt đầu với thiết lập máy ảnh quái dị trên sản phẩm.

Mô-đun chính được xây dựng xung quanh cảm biến ISOCELL GN1 lớn 1/1,3 inch với tính năng OIS, điểm ảnh lớn 1,2µm (2,4µm khi kết hợp điểm ảnh) và khẩu độ f/1.57 sáng của máy ảnh này là nền tảng tuyệt vời để chụp ảnh thiếu sáng.

Chế độ Super Night Mode 2.0 được tạo ra dựa trên điều đó, có thể hoạt động ở mức chỉ 0,01 lux và cải thiện độ nhạy sáng 38,8% và độ chính xác lấy nét 22% so với thế hệ trước.

Mô-đun siêu rộng (114 độ, 14 mm) là mô-đun có hệ thống ổn định gimbal. Nó có thể điều chỉnh ±3° chuyển động, gấp ba lần những gì một hệ thống OIS điển hình có thể quản lý. Máy ảnh này dựa trên cảm biến IMX598 với độ phân giải 48 MP và điểm ảnh 0,8µm.

Tiếp theo là máy ảnh kính tiềm vọng 8 MP với zoom quang 5x, có thể lên đến 60x với zoom kỹ thuật số. Có một camera tele thứ hai trên thiết lập này đi kèm cảm biến 32 MP và ống kính 50m (độ phóng đại 2x) để thu phóng tầm trung và chụp ảnh chân dung. Điện thoại cũng đi kèm ống kính ZEISS ở mặt sau, lớp phủ chống phản xạ và cấu trúc tinh thể nano đầu tiên trên smartphone.

Về cấu hình, điện thoại đi kèm chip Snapdragon 888 nhanh hơn 35% và tiết kiệm điện hơn 20% so với thế hệ trước. Kết hợp với đó là RAM LPDDR5 nhanh, có thể truyền dữ liệu với tốc độ lên tới 6.400 Mbsp (cao hơn 16% so với RAM trên X50 Pro+). Bộ nhớ sử dụng phiên bản nâng cao UFS 3.1 nhanh hơn 14% so với bộ nhớ của X50 Pro+.

Màn hình OLED 6,56 inch cong có tốc độ làm mới 120Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz. Nó cũng tự hào có HDR10+, hiệu chuẩn màu rất chính xác và độ sáng lên đến 1.300 nits. Một điểm yếu của nó là độ phân giải 1080p+. Máy ảnh có thể quay video 4K HDR10+ để người dùng thưởng thức cũng như xem video 8K.

Thỏi pin trên máy có dung lượng 4.200 mAh có thể sạc ở công suất 55W thông qua cổng USB-C, tuy nhiên máy không có sạc không dây. Điện thoại đi kèm bộ sạc, cáp, tai nghe USB-C và bộ chuyển đổi USB-C sang 3.5 mm trong hộp.

Vivo X60 Pro+ có sẵn trong hai phiên bản, tiêu chuẩn có RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB với giá 5.000 CNY (17,85 triệu đồng), trong khi bản 12/256 GB có giá 6.000 CNY (21,42 triệu đồng). Người dùng có thể đặt trước nó (nhưng hiện chỉ ở Trung Quốc) thông qua Tmall, JD, Sunning và những nơi khác. Đơn đặt hàng trước kết thúc vào ngày 30/1.

