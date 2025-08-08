Virus mới bùng phát tại Trung Quốc có khiến Apple gặp khó?

Có một loại virus khác đang lây lan ở Trung Quốc. Tuy nhiên, virus này không lây truyền qua không khí, đã được kiểm soát và không nghiêm trọng bằng đại dịch COVID-19.

Ảnh minh họa.

Đại dịch virus Corona đã khiến thế giới phải giãn cách, bắt nguồn từ Trung Quốc và ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên toàn cầu. Hoạt động kinh doanh của Apple bị ảnh hưởng đáng kể do sự phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc. Mọi thứ đã thay đổi nhờ việc "Nhà Táo" sắp xếp lại chuỗi cung ứng và sự hiện diện ngày càng tăng của hãng tại Ấn Độ.

Virus Chikungunya đã tồn tại trong 70 năm, được phát hiện vào năm 1952 và thỉnh thoảng bùng lên, gây ảnh hưởng đến hàng ngàn người. Đợt bùng phát mới nhất đã lên tới 7.000 ca trong những tuần gần đây, gần 3.000 ca đã được báo cáo kể từ cuối tháng 7.

Những người nhiễm virus đang được cách ly. Cho đến nay, các trường hợp nhiễm bệnh chỉ được ghi nhận ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

Virus lây lan qua muỗi và không thể lây truyền qua các cách thức khác. Những người bị nhiễm bệnh đã được đưa đến bệnh viện và nằm trong màn chống muỗi để muỗi không thể mang virus sang người khác.

Điều này ảnh hưởng đến Apple như thế nào?

Vì virus chỉ lây truyền qua muỗi nên khả năng bùng phát rộng hơn là rất thấp. Mặc dù Apple ít phụ thuộc vào Trung Quốc hơn nhưng vẫn lệ thuộc vào các nhà máy và doanh số bán lẻ tại đây.

Quảng Đông nằm gần Hồng Kông và có các nhà máy Foxconn cũng như cửa hàng bán lẻ của Apple. Tuy nhiên, số lượng người nhiễm bệnh thấp sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề nào cho cả hai.

Ảnh minh họa.

Trước đó, các đợt bùng phát virus corona đã gây khó khăn cho Apple do xảy ra các đợt giãn cách và các vấn đề khác trong các cơ sở của Foxconn. Đợt bùng phát đã gây ra rất nhiều rắc rối, gây nên tình trạng thiếu hụt iPhone và trì hoãn thời gian giao hàng.