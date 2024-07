Thói quen sử dụng điều hòa gây tốn năng lượng mà nhiều người đến giờ mới biết

Có một câu hỏi mà nhiều người đặt ra là liệu có nên tắt điều hòa khi ra ngoài trong một thời gian ngắn nhằm tiết kiệm năng lượng? Để trả lời câu hỏi này, tập đoàn điện lực Đài Loan Taipower mới đây đã đưa ra đánh giá rõ ràng hơn mà mọi người có thể tham khảo.

Nhiều người có thói quen tắt điều hòa ngay cả khi cần ra ngoài trong thời gian ngắn.

Trong tuyên bố của mình, Taipower cho biết người dùng khi cần ra ngoài trong một thời gian ngắn thì không cần thiết phải tắt điều hòa vì việc đó sẽ làm tiêu tốn nhiều điện hơn nếu phải khởi động lại máy nén vì thao tác bật/tắt.

Các đánh giá tính toán sơ bộ cho thấy, nếu sử dụng điều hòa biến tần (inverter) và nhiệt độ luôn được bật ở mức 25 độ C, khi cần ra ngoài và điều chỉnh tăng nhiệt độ lên mức 27 độ C, sau 2 giờ thì nhiệt độ phòng chỉ tăng 0,9 độ. Tuy nhiên nếu tắt đi và bật lại điều hòa sau 2 tiếng đồng hồ, việc giảm nhiệt độ phòng xuống 25 độ C sẽ mất rất nhiều thời gian và dẫn đến chi phí năng lượng cao hơn, đặc biệt do điều hòa phải khởi động thêm hệ thống máy nén.

Sau khi nội dung được đăng tải, nhiều người đã ủng hộ ý kiến, với một số cho rằng người dùng không nên tắt điều hòa trong vòng 4 giờ nếu cần bật lại bởi tắt đi và bật lại sẽ tốn nhiều tiền điện hơn. Đồng thời, nhiều người cũng phát hiện sai lầm của mình và cho biết sẽ không tắt điều hòa trong tương lai nếu chỉ cần ra ngoài trong thời gian ngắn.

Việc khởi động máy nén của điều hòa sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng.

Trên thực tế, Taipower từng chỉ ra trong một bài đăng trên Facebook rằng ngoài việc mua một điều hòa có tính năng inverter, chìa khóa để tiết kiệm năng lượng ở điều hòa không khí là “thời lượng sử dụng”, có thể tăng nhiệt độ điều hòa để giúp tiết kiệm năng lượng. Mặc dù điều hòa inverter có tiết kiệm điện nhưng vẫn không thể có tác động với việc bật/tắt - thao tác đồng nghĩa với việc máy nén cần hoạt động trở lại. Theo ước tính, một lần bật điều hòa sẽ khiến điện năng tiêu thụ cho máy nén là 1,3kW/h.

Vì vậy các chuyên gia khuyến cáo người dùng nếu là người luôn sử dụng điều hòa mỗi khi trong nhà, ngay cả khi phải đi làm 8 tiếng và ở trong nhà suốt khoảng thời gian còn lại, họ hoàn toàn có thể giữ nguyên điều hòa bật trong cả ngày để tiết kiệm điện. Nhưng nếu rời khỏi nhà trong thời gian lâu hơn, họ nên tắt điều hòa và bật trở lại khi về đến nhà.

Cuối cùng, Taipower cho biết ngoài việc mua một chiếc máy điều hòa không khí inverter hiệu suất cao, cài đặt nhiệt độ ở mức 26 độ đến 28 độ và sử dụng kèm quạt là cách tốt nhất để tiết kiệm năng lượng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]