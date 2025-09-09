Trương Thế Vinh rao bán “máy giặt” selfie có lớp sương mờ như đang ở Đà Lạt

Trong status được đăng trên trang Facebook cá nhân, Trương Thế Vinh giải thích rằng “do gần đây nhu cầu chụp selfie tăng cao, cũng nhưng nhiều lời phàn nàn vì tôi ‘giặt sấy’ các Anh Em nhiều quá nên mong muốn bán’. Anh Vinh cho biết máy ở tình trạng mới 90%, đồng thời khẳng định tất cả các tính năng trên chiếc “máy giặt” này đều hoạt động tốt, ngoại trừ phần camera trước có lớp sương mờ “như đang ở Đà Lạt rất hay”.

Nội dung bài đăng rao bán "máy giặt" của Trương Thế Vinh.

Nổi lên tại sự kiện A80 mừng Quốc khánh 2/9 với những bức ảnh được Trương Thế Vinh chụp selfie cùng với các nhóm chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành, chiếc “máy giặt” của anh ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Tất cả nhân vật trong những hình ảnh selfie mà anh Vinh chia sẻ đều bị tối màu khiến cộng đồng ví như “ảnh chụp của 80 năm về trước”.

Trong nội dung bài đăng hôm 2/9 cùng những bức ảnh selfie, anh Vinh cho biết “nắng quá không nhìn được màn hình, không biết hình bị cháy hết như vậy”. Tuy nhiên, những bức ảnh selfie được đăng trên trang cá nhân của anh Vinh sau đó đều cho thấy phần camera selfie của chiếc điện thoại này thực sự “có vấn đề”. Mặc dù một số vẫn tốt, nhưng đa phần đều có hiệu ứng mờ phía trước khiến ảnh chụp đều bị mờ. Điều này cũng chỉ xảy ra với camera selfie, trong khi camera sau của máy vẫn hoạt động như bình thường.

Những bức ảnh "để đời" được Trương Thế Vinh chụp tại sự kiện A80.

Theo tìm hiểu của PV, chiếc “máy giặt” mà Trương Thế Vinh đang sử dụng là mẫu iPhone 16 Pro Max, phiên bản mới và cao cấp nhất tính đến thời điểm này của Apple. Việc rao bán cũng diễn ra ngay trước thềm sự kiện iPhone 17 series được ra mắt (0 giờ sáng ngày 10/9 theo giờ Việt Nam), vì vậy không rõ liệu Trương Thế Vinh có muốn mua mẫu “máy giặt thế hệ mới” hay sẽ chuyển sang một thương hiệu khác.

Các rò rỉ trước thềm sự kiện cho thấy Apple sẽ nâng cấp camera trước của mẫu iPhone cao cấp nhất trong năm nay là iPhone 17 Pro Max lên mức 24 MP thay vì 12 MP như trên iPhone 16 Pro Max. Nếu thông tin này chính xác, hy vọng rằng khả năng chụp ảnh selfie của iPhone 17 Pro Max sẽ cải thiện rất nhiều so với tiền nhiệm của nó, điều này chắc chắn sẽ “ghi điểm” đối với Trương Thế Vinh nếu anh thực sự muốn chuyển sang một sản phẩm của “Nhà Táo” thay vì các thương hiệu Android.