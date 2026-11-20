Theo xác nhận từ Huawei, mẫu điện thoại siêu mỏng Mate 90 Air sẽ được ra mắt tại sự kiện giới thiệu sản phẩm mới, bao gồm Huawei Mate X8 và các thiết bị đa năng khác, vào lúc 14:30 ngày 24/11 theo giờ địa phương.

Hình ảnh Mate 90 Air được xác nhận bởi Huawei.

Theo những hình ảnh chính thức, Mate 90 Air tiếp tục kế thừa phong cách thiết kế đặc trưng của dòng Mate 90, với mặt lưng ghép nối và cụm ba camera được trang trí bằng họa tiết lá phong đỏ. Chiếc điện thoại mới này vẫn giữ thiết kế thân máy bo tròn, với mặt lưng và màn hình cong liền mạch mang lại cảm giác cầm nắm và sử dụng thoải mái. Đây được xem là một trong số ít lựa chọn trên thị trường hiện nay, nơi mà các mẫu điện thoại thường có màn hình phẳng.

Điểm nổi bật nhất của Mate 90 Air là độ mỏng và trọng lượng nhẹ. Mẫu điện thoại này được cho là mỏng hơn so với phiên bản tiền nhiệm Mate 70 Air, vốn đã từng lập kỷ lục với độ dày chỉ 6,6 mm. Dự kiến, Mate 90 Air sẽ thiết lập một kỷ lục mới trong dòng sản phẩm này.

Trước đó, Mate 70 Air được ra mắt vào ngày 6/11/2025 và bắt đầu bán ra từ ngày 11/11, với giá khởi điểm 4.199 nhân dân tệ (16,22 triệu đồng). Mẫu điện thoại này sở hữu màn hình OLED 7 inch với độ phân giải 2760 x 1320, pin 6.500 mAh và hỗ trợ sạc nhanh có dây 66W.

Huawei Mate 70 Air trước đó.

Thông tin rò rỉ cho thấy Mate 90 Air sẽ được trang bị chip Kirin 9030 series, dung lượng pin tối thiểu 6.800 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 66W và sạc không dây 50W, cùng hệ điều hành HarmonyOS 7 được cài đặt sẵn.

Về giá cả, phiên bản tiêu chuẩn của Mate 90 với RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB có giá 5.999 nhân dân tệ (23,17 triệu đồng), và mẫu Mate 90 Air mới chắc chắn sẽ có mức giá cao hơn. Thông tin về giá chính thức sẽ được Huawei công bố trong sự kiện ra mắt sắp tới.