Trên tay Xiaomi 15T vừa trình làng với cụm 3 camera Leica, màn hình 1.5K

Chỉ một ngày sau sự kiện ra mắt toàn cầu tại Munich (Đức), Xiaomi đã chính thức giới thiệu Xiaomi 15T series tại thị trường Việt Nam. Bên dưới là bộ ảnh trên tay phiên bản Xiaomi 15T, thiết bị mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp nhờ hệ camera Leica, cùng những nâng cấp nổi bật từ phiên bản hệ điều hành Xiaomi HyperOS 3 và Xiaomi HyperAI.

Xiaomi 15T được thiết kế đồng bộ với ngôn ngữ tinh giản, khung viền bo tròn nhưng chắc chắn.

Mặt trước được bảo vệ bởi kính Corning Gorilla Glass 7i chống trầy xước gấp đôi so với thế hệ trước, kết hợp khả năng chống bụi và nước IP68, chịu được độ sâu đến 3m.

Xiaomi 15T sở hữu màn hình lớn nhất từ trước đến nay trên dòng Xiaomi T series với kích thước 6,83-inches, đạt độ phân giải 1,5K (1.280 x 2.772 pixels), độ sáng tối đa 3.200 nits, hỗ trợ HDR10+ và Dolby Vision.

Hệ thống ba camera Leica trên Xiaomi 15T gồm: Camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 120° và camera tele 46mm.

Thiết bị được hỗ trợ bởi Xiaomi AISP 2.0, nền tảng xử lý hình ảnh thế hệ mới giúp đồng nhất màu sắc, cân bằng trắng và tăng độ trung thực.

Ngoài camera, Xiaomi 15T còn tiên phong trong kết nối di động với bộ công nghệ Xiaomi Astral Communication.

Nổi bật là tính năng Xiaomi Offline Communication lần đầu ra mắt toàn cầu, cho phép liên lạc đàm thoại trực tiếp giữa hai máy Xiaomi 15T series mà không cần mạng di động hay Wi-Fi, với phạm vi lên đến 1.9Km trên bản Pro và 1.3Km trên bản tiêu chuẩn.

Xiaomi 15T sử dụng vi xử lý Dimensity 8400-Ultra tiến trình 4nm. hỗ trợ LPDDR5X + UFS 4.1, kết hợp hệ thống tản nhiệt Xiaomi 3D IceLoop.

Song hành cùng hiệu năng là viên pin 5.500mAh - lớn nhất từ trước đến nay trên dòng Xiaomi, riêng Xiaomi 15T hỗ trợ sạc nhanh 67W.

Hệ thống quản lý pin Surge G1 được tích hợp đảm bảo giữ trên 80% dung lượng sau 1.600 chu kỳ.