Top 6 điện thoại Samsung đáng chi tiền nhất năm 2025

Khi những chiếc điện thoại cao cấp Galaxy S mới nhất ra mắt, các chuyên gia đánh giá của Tom's Guide đã có cơ hội thử nghiệm cả ba phiên bản và tìm ra danh sách những smartphone Samsung tốt nhất. Trong đó, Galaxy S25 Ultra là lựa chọn hàng đầu. Sản phẩm mang đến trải nghiệm cao cấp nhất từ ​​một chiếc điện thoại Samsung.

Ảnh minh họa.

Danh sách những chiếc điện thoại Samsung tốt nhất không chỉ nằm ở dòng Galaxy S25 mới. Các chuyên gia đã xem xét tất cả các phiên bản, từ điện thoại màn hình gập lại cho đến thế hệ Galaxy A tầm trung. Thông qua danh sách dưới đây, người dùng có thể chọn được chiếc điện thoại Galaxy tốt nhất cho nhu cầu của mình.

1. Samsung Galaxy S25 Ultra

Giá bán từ: 27,49 triệu đồng

Galaxy S25 Ultra là chiếc điện thoại đỉnh cao của Samsung, cung cấp thiết lập camera được cải tiến và thời lượng pin dài nhất trong dòng smartphone cao cấp. Chính các tính năng Galaxy AI đã đưa mẫu điện thoại này lên một tầm cao mới.

2. Samsung Galaxy S25

Giá bán từ: 19,99 triệu đồng

Đây là chiếc flagship có cùng khả năng Galaxy AI như các mẫu Galaxy S25 "anh em" nhưng lại có mức giá thấp nhất, thu hút không ít người tiêu dùng. Chiếc điện thoại cao cấp này có thiết kế nhỏ gọn hơn bao giờ hết với màn hình sáng hơn và chip tốt hơn.

3. Samsung Galaxy S24 FE

Giá bán từ: 13,99 triệu đồng

Các tính năng AI của Samsung trên Galaxy S24 FE cũng mạnh mẽ như dòng Galaxy S24 của năm ngoái. Ngay cả khi Galaxy AI được cập nhật trên các mẫu Galaxy S25 mới, chiếc điện thoại giảm giá này vẫn là lựa chọn tuyệt vời cho những người dùng muốn có nhiều giá trị hơn hoặc một thiết bị nhỏ hơn.

4. Samsung Galaxy A35

Giá bán từ: 7,29 triệu đồng

Galaxy A35.

Những người hâm mộ Samsung muốn sở hữu một chiếc smartphone tầm trung có thể chuyển sang Galaxy A35. Thông số kỹ thuật của máy không gây ấn tượng nhiều như Galaxy A55 nhưng vẫn có màn hình sáng, đầy màu sắc và hỗ trợ các tính năng như Circle to Search tiện ích.

5. Samsung Galaxy Z Fold 6

Giá bán từ: 36,49 triệu đồng

Với thiết kế mới mẻ, nhiều tính năng AI hơn, thiết kế cứng cáp hơn và hiệu năng tuyệt vời, Samsung tiếp tục phát triển trên dòng điện thoại màn hình gập lại với Galaxy Z Fold 6. Đây là chiếc điện thoại màn hình gập lại tốt nhất mà Samsung từng cung cấp dù chúng vẫn có giá vẫn cao ngất ngưởng.

6. Samsung Galaxy S25 Plus

Giá bán từ: 23,99 triệu đồng

Hãy mua Galaxy S25 Plus nếu bạn cần một chiếc điện thoại màn hình lớn nhưng lại e ngại mức giá cao của Galaxy S25 Ultra. Galaxy S25 Plus có nhiều tính năng giống với Galaxy S25 nhưng lại có kích cỡ lớn hơn, cho trải nghiệm xem phim, lướt web "đã" hơn so với phiên bản tiêu chuẩn.