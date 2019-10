Tổng thống Trump thẳng thắn chê giao diện cử chỉ trên iPhone

Thứ Hai, ngày 28/10/2019 12:00 PM (GMT+7)

Trong trạng thái mới trên Twitter, Tổng thống Mỹ - Donald Trump bày tỏ ý muốn nút Home trên iPhone trở lại.

Tổng thống Donald Trump gần đây đã chuyển sang iPhone không có nút home và ông dường như không thích chúng. Thậm chí, ông còn đăng một trạng thái trên Twitter gửi tới CEO Apple Tim Cook, bày tỏ quan điểm về công nghệ của mình.

Trạng thái trên Twitter của Tổng thống Trump.

Nội dung của trạng thái này là: “To Tim: The Button on the IPhone was FAR better Swipe!” (Tạm dịch: Gửi tới Tim: Nút Home trên iPhone dùng thích hơn nhiều so với cử chỉ). Trạng thái này đã nhận được hàng trăm nghìn lượt thích và hàng chục nghìn bình luận.

Gần đây, vị Tổng thống này đã nâng cấp lên iPhone XS, iPhone XR hoặc một trong các phiên bản của iPhone 11. Nhưng tất cả các mẫu iPhone cao cấp của Apple kể từ năm ngoái đã bỏ nút Home nên bây giờ ông mới trải nghiệm thiết kế và giao diện mới. Sản phẩm cuối cùng sở hữu thiết kế này là iPhone 8, được giới thiệu cùng với iPhone X vào năm 2017.

Tổng thống Donald Trump.

Vào tháng 3 năm 2017, Tổng Thống Donald Trump đã chuyển từ smartphone Android sang iPhone. Dù không rõ là chiếc iPhone nào nhưng rõ ràng chiếc iPhone này vẫn có một nút home, vì iPhone X chưa ra mắt vào thời điểm đó.

Kể từ iPhone X, nút Home trên iPhone đã hoàn toàn biến mất vào năm nay.

Có lẽ, ông Trump sẽ là người đầu tiên xếp hàng cho iPhone SE 2 sẽ ra mắt vào năm tới. Dự kiến, thiết bị sẽ trông giống như một chiếc iPhone 8, đồng nghĩa với việc sẽ có nút Home mà ông Trump vô cùng yêu thích.