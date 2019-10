Apple vẫn dẫn đầu tại đất nước tỷ dân

Chủ Nhật, ngày 27/10/2019 16:30 PM (GMT+7)

Apple đã có một quý tài chính khá tốt khi doanh số iPhone được cải thiện ở cả Trung Quốc và Ấn Độ.

Có một sự thật là ngành công nghiệp điện thoại thông minh không hoạt động tốt, doanh số toàn cầu sẽ dự kiến ​​sẽ tăng trở lại vào năm 2020 sau vài năm giảm liên tục. Trong khi đó, một số thị trường riêng lẻ dường như đang thách thức những xu hướng chung bằng cách lập kỷ lục mới mọi thời đại.

Cụ thể, theo nghiên cứu mới nhất từ ​​Counterpoint, số các lô hàng điện thoại thông minh của Ấn Độ đã đạt mức 49 triệu chiếc cao nhất trong quý 3 năm 2019. Đây thực sự là một tin tốt cho công ty ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

Tất nhiên, Apple không thể đo đếm được chính xác số lượng iPhone đã bán ra tại nước này nhưng sự tiến bộ là rất rõ ràng. iPhone XR giảm giá và "nhu cầu lớn" về iPhone 11 mới ra mắt rõ ràng đã giúp “gã khổng lồ” công nghệ có trụ sở tại Cupertino đứng ở vị trí thứ 9 ở thị trường Ấn Độ, sau một số thương hiệu hoàn toàn xa lạ như Itel và Transsion.

Top 5 thương hiệu có thị phần lớn nhất tại Ấn Độ trong quý 3 vừa qua.

Mặc dù không có thông tin nào về số liệu bán hàng thực tế được Apple cung cấp trong giai đoạn ba tháng gần nhất này nhưng ước tính, công ty đã vận chuyển hơn 220.000 chiếc iPhone trong Qúy 1. Trong tương lai, “Táo Khuyết” sẽ có thể tiến bộ hơn nữa khi iPhone XR đang được sản xuất tại chính quốc gia này, khiến giá sản phẩm giảm sâu hơn nữa.

Thú vị hơn là, Samsung còn chưa chạm mức 21% ở Ấn Độ, vì tổng số lô hàng của hãng giảm 3% so với cùng kỳ năm trước, nhường chỗ cho Xiaomi củng cố và mở rộng vị trí dẫn đầu. Doanh số của Xiaomi đã tăng 1% so với quý 3 năm 2018 để đạt mức cao nhất mọi thời đại trong khi Samsung cũng được an ủi phần nào nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong phân khúc cao cấp do Galaxy Note 10 mang lại.