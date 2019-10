Sốc: 130.000 chiếc iPhone 11 hết veo vào ngày đầu tiên ra mắt tại Hàn Quốc

Chủ Nhật, ngày 27/10/2019 10:00 AM (GMT+7)

Ngay trong ngày đầu tiên “lên kệ” tại Hàn Quốc, dòng iPhone 11 đã được người tiêu dùng đón nhận tích cực.

Khoảng 130.000 chiếc iPhone mới thuộc dòng iPhone 11 (gồm iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max) của Apple Inc. vào ngày bán ra đầu tiên tại Hàn Quốc. Bộ ba iPhone này được nhà sản xuất nhắm đến người tiêu dùng đang tìm kiếm điện thoại cao cấp tương thích với mạng 4G LTE.

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 và iPhone 11 Pro (từ trái qua) đã được bán ra tại Hàn Quốc.

Theo các nguồn tin trong ngành, con số này cao hơn 30% so với các mẫu iPhone trước đây - iPhone XS, iPhone Max và iPhone XR - ra mắt vào tháng 11 năm 2018. Tuy nhiên, chúng vẫn thấp hơn nhiều so với Galaxy Note 10 của Samsung Electronics Co với khoảng 220.000 chiếc đã được bán ra vào ngày đầu tiên “lên kệ” hồi tháng 8.

Cũng theo nguồn tin, người tiêu dùng địa phương cũng có phản ứng tích cực khi Hàn Quốc là nơi bán ra dòng iPhone 11 chỉ sau Mỹ và Nhật Bản một tháng. Một số người dùng cũng tỏ ra e dè khi chọn các mẫu smartphone 4G vì lo ngại về chất lượng dịch vụ 5G.

iPhone 11 là chiếc iPhone có giá bán thấp nhất trong 3 mẫu iPhone 2019.

IPhone 11 đi kèm với màn hình 6,1 inch và camera kép phía sau, trong khi hai mẫu iPhone cao cấp hơn có hệ thống camera ba ống kính. Tại Hàn Quốc, giá của dòng iPhone 11 dao động từ 990.000 won (842 USD) - 2,03 triệu won, có thể thay đổi tùy theo gói thuê bao và trợ cấp được cung cấp bởi các nhà bán lẻ nước này.

Hiện tại, bộ ba iPhone 11 vẫn chưa về nước theo đường chính ngạch. Khách hàng có thể tham gia "đặt gạch" trước các sản phẩm này tại một số nhà bán lẻ chính hãng hoặc mua chúng thông qua đường xách tay. Giá bán của loạt iPhone 11 khá cao, dự kiến là từ 21,99 triệu đồng.