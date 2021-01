Tim Cook tặng ông Trump chiếc MacBook đầu tiên sản xuất tại Mỹ

Thứ Sáu, ngày 22/01/2021 08:00 AM (GMT+7)

CEO Apple, Tim Cook, đã tặng cho cựu Tổng thống Donald Trump chiếc Mac Pro 2019 đầu tiên sản xuất bởi dây chuyền tại nhà máy đối tác Flex, theo một tuyên bố tiết lộ hôm 20/1.

Ông Trump đã đi thăm nhà máy Flex ở Austin (Texas), vào cuối năm 2019 để ủng hộ lời hứa của chính quyền của ông về việc thúc đẩy sản xuất tại Mỹ. Được biết, Apple đã sử dụng Flex để xây dựng các mẫu Mac Pro ít nhất từ năm 2013, nhưng không phải trên đất Mỹ.

Trong chuyến thăm đến Flex và khuôn viên Austin mới của Apple, ông Trump dường như đã nhận được món quà Mac Pro đến từ Tim Cook như tiết lộ trong một báo cáo tài chính do phóng viên David Enrich của The New York Times đưa ra. Theo tài liệu, Mac Pro đó là “chiếc đầu tiên được tạo ra tại nhà máy Flex ở Austin, Texas” và có giá trị là 5.999 USD, ám chỉ đến mẫu Mac Pro cơ bản.

Hồ sơ không đính kèm ngày tháng cho món quà, mặc dù Cook có thể đã gửi Mac Pro cho ông Trump ngay sau cuộc gặp của họ ở Austin. Ông Trump lúc đó đã được tháp tùng bởi con gái Ivanka Trump và Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin trong chuyến tham quan nhà máy, nơi ông Trump muốn giới thiệu các sản phẩm do Mỹ sản xuất.

Vào thời điểm đó, ông Trump nói: “Một điều tốt đẹp là Cook không phải lo lắng về thuế quan, bởi vì khi bạn sản xuất thiết bị ở Mỹ, bạn không phải lo lắng về thuế quan”.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Cook cũng đã gửi lời cảm ơn chính quyền Trump, người đã giúp Apple tiến xa đến mức này và nói rằng “sẽ không thể thực hiện nếu không có họ”. Mặc dù ông Cook không nói rõ loại trợ giúp được cung cấp nhưng văn phòng đại diện Thương mại Hoa Kỳ năm đó đã cấp một số chính sách miễn trừ thuế quan liên quan đến Mac Pro.

Mặc dù không phải là một mối quan hệ ấm cúng, nhưng Cook sẵn sàng tương tác với Trump hơ so với những người đồng cấp ở Thung lũng Silicon - một chiến lược tỏ ra hữu ích trong việc ngăn chặn việc đánh thuế của ông Trump nhằm vào các mặt hàng nhập từ Trung Quốc. Về phần mình, ông Trump đôi khi cũng đề cập đến các khoản đầu tư của Apple vào sản xuất và cơ sở hạ tầng tại Mỹ như là một phần thành công trong quá trình nắm chính quyền của mình.

Nguồn: http://danviet.vn/tim-cook-tang-ong-trump-chiec-macbook-dau-tien-san-xuat-tai-my-50202122175913....Nguồn: http://danviet.vn/tim-cook-tang-ong-trump-chiec-macbook-dau-tien-san-xuat-tai-my-50202122175913.htm