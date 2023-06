Tại sao ngày càng nhiều người bỏ Android sang iPhone?

Một báo cáo vào tháng 5 từ CIRP cho thấy người dùng Android đã chuyển dần sang iPhone trong thập kỷ qua, và tỷ lệ này dao động trong khoảng 10% đến 15% trong những năm gần đây, tăng nhẹ trong vài quý vừa qua.

Nhưng không chỉ iMessage là lý do duy nhất khiến người dùng Android phải chuyển sang iPhone, thay vào đó, các dữ liệu gần đây nhất hiện tiết lộ các yếu tố đa dạng đằng sau quá trình chuyển đổi này. Các cuộc khảo sát được thực hiện giữa những người mua iPhone trước đây đã sở hữu smartphone Android cho thấy 4 điểm chung trong lý do chuyển đổi của họ.

- Các vấn đề về điện thoại trước đây: Điện thoại Android trước đây không đáp ứng được nhu cầu của họ do cũ, cần sửa chữa hoặc có thiếu sót ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng chung.

- Mong muốn các tính năng mới của điện thoại: Họ tìm kiếm nhiều tính năng hơn trong smartphone của mình, chẳng hạn như camera cải tiến, lựa chọn phụ kiện mở rộng hoặc giao diện thân thiện hơn với người dùng.

- Cân nhắc về chi phí: Họ nhận thấy rằng việc mua một chiếc iPhone mới có giá phải chăng hơn dự kiến ​​hoặc so với một chiếc smartphone Android tương tự.

- Kết nối cộng đồng: Họ muốn có một chiếc smartphone tích hợp liền mạch với gia đình và bạn bè của họ, bao gồm cả việc sử dụng iMessage và FaceTime trên nền tảng iOS.

Hơn một nửa số người mua có lý do cụ thể đã đề cập đến sự cố với điện thoại trước đây của họ. Ví dụ: họ đã trích dẫn một số lý do về sự cố kết nối, thời lượng pin hoặc các chức năng quan trọng khác của thiết bị.

Trong số những người chuyển từ Android sang iPhone, 26% làm như vậy vì họ bị thu hút bởi các tính năng của hệ điều hành mới hoặc phần cứng của iPhone. Chẳng hạn, nó cho phép sử dụng các ứng dụng độc quyền, kết nối với các phụ kiện cụ thể như AirPods và Apple Watch, hoặc tận dụng các tính năng không có trên smartphone Android của họ.

Một phần nhỏ hơn của những người chuyển đổi, ở mức 15%, đã đề cập đến chi phí như một yếu tố quyết định. Xem xét mức giá trung bình của iPhone thường cao hơn so với các mẫu Android, những người dùng này đã tìm thấy các giao dịch cho phép họ chuyển đổi với chi phí thấp hơn so với việc mua một điện thoại Android khác hoặc ít nhất là với chi phí thấp hơn so với chi phí ban đầu họ dự kiến ​​chi khi chuyển sang iPhone.

Khoảng 6% cho biết rằng khi họ chuyển sang sẽ có quyền truy cập vào các ứng dụng mà gia đình và bạn bè của họ sử dụng. Cụ thể, những người chuyển đổi này quan tâm đến việc sử dụng iMessage, FaceTime và khả năng chia sẻ tệp và ảnh.

Mặc dù “khu vườn có tường bao quanh” của Apple thường được coi là một lý do quan trọng khiến người dùng iPhone vẫn trung thành với thương hiệu này, nhưng dường như nó không còn quá quan trọng thu hút người mua mới nữa. Với nhiều người, sau khi chuyển sang iPhone, họ có thể phát hiện ra rằng hệ thống phần mềm, dịch vụ và phần cứng được kết nối với nhau trong hệ sinh thái Apple có thể là yếu tố ảnh hưởng để họ ở lại với thương hiệu.

