Sức hút của iPhone trên thị trường smartphone khiến nhiều người “khiếp sợ”

Theo báo cáo từ Counterpoint Research, Apple tiếp tục dẫn đầu thị trường với 46% tổng doanh thu ngành, đồng thời thiết lập mức giá bán trung bình cao nhất từ trước đến nay. Dẫu vậy, Apple cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhà sản xuất Trung Quốc.

46% tổng doanh thu smartphone trong năm 2024 thuộc về Apple.

Báo cáo cho thấy doanh thu smartphone toàn cầu trong năm 2024 đã tăng 5% so với năm trước, chấm dứt chuỗi hai năm suy giảm. Nguyên nhân chính đến từ sự cải thiện của điều kiện kinh tế vĩ mô và tâm lý tiêu dùng giúp thị trường có sự phục hồi đáng kể.

Theo nhà phân tích cấp cao Shilpi Jain của Counterpoint Research, doanh thu ngành smartphone toàn cầu tăng trưởng mạnh nhờ việc áp dụng 5G rộng rãi hơn, cải tiến công nghệ camera và nâng cấp chip xử lý. Giá bán trung bình (ASP) của smartphone cũng tăng lên 356 USD - mức cao nhất trong nhiều năm.

Apple vẫn là công ty chiếm lĩnh thị phần doanh thu cao nhất với mức tăng từ 38% lên 46% trong năm 2024. Giá bán trung bình của iPhone tăng mạnh từ 724 USD lên 903 USD và trở thành một con số kỷ lục. Điều này phản ánh chiến lược của Apple khi tập trung vào các sản phẩm cao cấp với mức giá ngày càng cao.

Khoảng cách khá xa giữa Samsung với Apple.

Trong khi đó, Samsung vẫn duy trì vị trí thứ hai với 15%, giảm nhẹ so với mức 17% của năm trước. Giá bán trung bình của hãng đạt 299 USD, một khoảng cách lớn so với Apple.

Đáng chú ý nhất có lẽ nằm ở các thương hiệu Trung Quốc khi họ đang trở thành mối đe dọa đáng kể đối với Apple và Samsung. Vivo có tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh nhất, đạt mức tăng 20% so với năm trước. Xiaomi cũng ghi nhận mức tăng trưởng khi tăng 16% so với cùng kỳ. Khá thú vị, Huawei không xuất hiện trong danh sách các hãng dẫn đầu mà nguyên nhân có thể do sự thống trị của họ chủ yếu giới hạn trong thị trường nội địa Trung Quốc.

Việc đầu tư các mẫu cao cấp đã mang trái ngọt cho Apple.

Dữ liệu mới cũng chỉ ra rằng các thị trường mới nổi như Trung Đông, Châu Phi, Mỹ Latinh, Ấn Độ và Đông Nam Á sẽ là những khu vực tăng trưởng quan trọng trong tương lai. Với sự cạnh tranh khốc liệt giữa Apple, Samsung và các thương hiệu Trung Quốc, thị trường smartphone trong những năm tới hứa hẹn sẽ có nhiều biến động thú vị.