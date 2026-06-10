Lộ diện smartphone đầu tiên có màn hình 2K 165Hz

Năm ngoái, OnePlus từng tuyên bố rằng việc kết hợp màn hình độ phân giải 2K với tần số quét 165Hz là điều "bất khả thi". Ông Li Jie, Chủ tịch OnePlus tại Trung Quốc, đã giải thích rằng do hạn chế về vật liệu phát quang và công nghệ mạch điện, chưa có nhà sản xuất nào có thể tạo ra tấm nền OLED 2K duy trì tần số quét 165Hz. Vì lý do này, OnePlus 15 ra mắt sau đó chỉ có tấm nền 1.5K 165Hz, mà hãng tự hào gọi là giải pháp tốt nhất trong ngành tại thời điểm đó.

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Tuy nhiên, iQOO có thể sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện này. Leaker công nghệ nổi tiếng tại Trung Quốc, Digital Chat Station, vừa xác nhận rằng mẫu iQOO Neo 12 sắp ra mắt sẽ được trang bị màn hình 2K với tần số quét 165Hz. Đặc biệt, đội ngũ R&D của iQOO còn đang thử nghiệm một phiên bản với tần số quét lên tới 185Hz trên cùng độ phân giải 2K.

Hiện tại, những tấm nền 2K tốt nhất trên thị trường chỉ đạt giới hạn 144Hz, và bất kỳ con số nào cao hơn đều phải đánh đổi bằng độ phân giải. Ngay cả chiếc điện thoại chuyên game Asus ROG Phone 9 Pro ra mắt năm 2024 cũng chỉ dừng lại ở độ phân giải 1080p dù sở hữu tần số quét 185Hz.

Nếu iQOO thành công với sự kết hợp 2K + 185Hz (hoặc chỉ cần 165Hz), đây sẽ là chuẩn mực mới cho màn hình smartphone gaming trong năm 2026. Tần số quét cao sẽ giúp game thủ có trải nghiệm mượt mà hơn trong các tựa game nhịp độ nhanh, đồng thời loại bỏ hiện tượng xé hình khi di chuyển tốc độ cao.

Về phần cứng, iQOO Neo 12 dự kiến sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm và sẽ ra mắt chính thức vào nửa cuối năm nay.

Nếu thông tin này trở thành sự thật, iQOO không chỉ đáp trả lại tuyên bố của OnePlus mà còn tự khẳng định vị thế tiên phong trong thị trường smartphone gaming. Việc kết hợp độ nét 2K cho giải trí hàng ngày và tần số quét 165Hz+ cho game hardcore thực sự là điều mà nhiều người dùng công nghệ mong đợi.