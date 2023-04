Sau gần 2 tháng, Galaxy S23 bị mất giá bao nhiêu?

Trung bình, người dùng điện thoại thông minh giữ điện thoại trong 2,5 năm nhưng nếu muốn đổi điện thoại hàng năm, iPhone có thể là lựa chọn tốt nhất.

Theo một cuộc khảo sát mới nhất, iPhone của Apple có xu hướng giữ giá tốt hơn so với các điện thoại Android cao cấp và điều này vẫn đúng trong năm nay. SellCell, một trang web so sánh giá và thị trường điện thoại thông minh đã qua sử dụng trực tuyến ghi nhận, Galaxy S23 và bộ đôi Google Pixel 7 đã mất giá nhiều hơn đáng kể so với iPhone 14 kể từ khi bán ra.

Galaxy S23, iPhone 14 và Pixel 7.

Cụ thể, dòng Galaxy S23 với giá khởi điểm là 799,99 USD (tương đương 18,76 triệu đồng) được “lên kệ” vào ngày 17/2. Trong vòng hai tháng, các smartphone cao cấp này đã mất giá 43,3%. Điều này đồng nghĩa với việc một chiếc Galaxy S23 đã qua sử dụng ở tình trạng "như mới" chỉ có giá trị bằng 56,7% so với giá mua ban đầu. Ngược lại, dòng iPhone 14 chỉ mất 31% giá trị sau 2 tháng.

Sau 2 tháng, iPhone 14 bị mất giá ít nhất.

Nói cách khác, Galaxy S23 đã mất giá nhanh hơn 1,4 lần so với iPhone 14. Đáng chú ý, Galaxy S23 không mất giá nhanh như Galaxy S22. SellCell cho hay, Galaxy S22 đã mất giá gấp 3 lần so với iPhone 13 sau 2 tháng bán ra.

iPhone 14 không giữ giá trị tốt như iPhone 13

Mặt khác, iPhone 14 giữ giá trị kém hơn nhiều so với iPhone 13. Sau 6 tháng, iPhone 14 có giá trị thấp hơn 5,7% so với giá trị của iPhone 13 trong cùng khoảng thời gian.

Pixel 7 đã mất 45,9% giá trị sau 2 tháng phát hành. Ngoài ra, điện thoại Pixel thường xuyên được giảm giá và vì vậy, những người đã mua chúng ngay khi ra mắt sẽ bị mất giá nhiều hơn.

Pixel 7 bị mất giá nhiều nhất.

Trong số tất cả các điện thoại, Galaxy S23 Ultra 1TB bị mất giá nhiều nhất trong 2 tháng - 55,6% giá trị. iPhone 14 Pro Max 128GB đã được chứng minh là khoản đầu tư ổn định nhất, chỉ mất 13,6% giá trị trong hai tháng.

Một số mẫu smartphone như iPhone 14 Pro Max 128GB, Galaxy S23 Plus 256GB và Pixel 7 Pro 128GB cũng có giá trị khá ổn.

Tất nhiên, tỉ lệ khấu hao không phản ánh chất lượng của điện thoại. Tỷ lệ bán lại cao chỉ cho thấy người dùng sẽ bán điện thoại của mình với giá cao hơn.

