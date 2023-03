Đâu là chiếc smartphone cao cấp có đọ tuổi thọ pin "trâu" nhất?

Dòng Galaxy S23 được ra mắt vào tháng 2/2023, đã có mặt rộng rãi trên cả kệ hàng và trong túi của người dùng.

Bộ ba Galaxy S23.

Một trong những cải tiến hấp dẫn của loạt flagship này so với bản tiền nhiệm là thời lượng pin. Trong đó, chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 mang lại lợi ích không nhỏ về hiệu suất.

Trong bài viết này, cùng đi vào so sánh tuổi thọ pin của Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ và Galaxy S23 với các smartphone cao cấp khác.

Bài kiểm tra lướt web

Trong lần kiểm tra này, các smartphone sẽ phải tải một danh sách các trang web được xác định trước và mô phỏng cuộn lên và xuống từng trang web. Mọi điện thoại đều được cài đặt màn hình ở độ sáng 200 nit và tốc độ làm mới 120Hz.

Galaxy S23 Ultra có viên pin dung lượng lớn 5.000mAh và chip hiệu quả nhưng màn hình QHD+ khá “ngốn” pin. Do đó, “siêu phẩm” này chỉ kéo dài trong 19 giờ - tương đương với iPhone 14 Pro Max.

So với OnePlus 11 mới và Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra vượt xa rất nhiều, lâu hơn 4 - 5 giờ so với các “đối thủ”. Đồng thời, điều này cũng thể hiện sự nâng cấp so với Galaxy S22 Ultra chạy chip Exynos và Galaxy Z Fold 4.

Mặt khác, chiếc Galaxy S23+ cũng được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 2 nhưng có pin 4.700mAh nhỏ hơn một chút. Dù vậy, do có màn hình với độ phân giải thấp hơn nên tuổi thọ pin của máy khá tốt.

Cuối cùng, Galaxy S23 – thành viên nhỏ nhất có viên pin 3.900mAh, nhờ con chip hiệu quả và màn hình 6,1 inch vẫn mang lại thời lượng pin tuyệt vời.

Bài kiểm tra chơi game 3D

Thử nghiệm chơi game 3D sẽ mang tới nhiều áp lực hơn lên GPU của điện thoại và tạo ra một kịch bản chơi trò chơi chân thực. Các game 3D giống nhau sẽ được tải lên trên tất cả các điện thoại và màn hình được đặt ở cùng độ sáng 200 nit.

Galaxy S23 Ultra là một con “quái vật” đồ họa nhờ vào chip Snapdragon tuyệt vời. Vậy thời lượng pin của máy khi chơi game là bao lâu?

Galaxy S23 Ultra kéo dài tới 7 giờ 13 phút, chỉ kém hơn một chút so với iPhone 14 Pro Max.

Mặt khác, chiếc Galaxy S23+ vẫn có thời lượng pin ngắn hơn so với iPhone 14 Plus và iPhone 14 Pro Max nhưng lại “đánh bại” Galaxy S22 Ultra của năm ngoái.

Cuối cùng, Galaxy S23 nhỏ gọn nhất đã chiến thắng nhiều điện thoại, bao gồm Galaxy S22 của năm ngoái, iPhone 14 Pro và Pixel 7 mới của Google.

Bài kiểm tra phát video

Trong lần kiểm tra này, các smartphone sẽ phát lặp lại danh sách các video giống nhau. Như thường lệ, màn hình của các điện thoại sẽ được cài đặt ở độ sáng 200 nit và đặt mức âm lượng tối đa.

Trong phép thử này, Galaxy S23 Ultra đã “bại trận” trước dòng iPhone 14 cũng như điện thoại Pixel 7 mới của Google khi chỉ đạt được thời lượng pin 8 giờ 54 phút. Mặt khác, iPhone 14 Pro Max trụ tới gần 11 giờ. Trong khi đó, Pixel 7 và Pixel 7 Pro kéo dài lên tới 9 giờ.

Galaxy S23+ và Galaxy S23 cũng khá lép vế ở bài kiểm tra này. Mặc dù cả hai đều đạt được tới 8 giờ trong bài kiểm tra thời lượng pin nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với các “đối thủ” của mình.

Kết luận

Nhìn chung, chiếc smartphone cao cấp Galaxy S23 Ultra có kết quả khá tốt trong các lần thử nghiệm pin. Sản phẩm tỏa sáng trong thử nghiệm duyệt web và chơi game 3D, chỉ kém hơn một chút trong bài kiểm tra phát lại video.

Đồng thời, Galaxy S23+ và Galaxy S23 dù vẫn thua một số “đối thủ” nhưng người dùng sẽ không phải thất vọng về thời lượng pin của chúng.

Nhìn chung, so với dòng Galaxy S22 năm ngoái, bộ ba Galaxy S23 của Samsung là một “bước nhảy vọt” đúng hướng, mang lại thời lượng pin cao hơn. Các chuyên gia hy vọng, xu hướng này sẽ còn tồn tại trong nhiều năm tới!

