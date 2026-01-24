Samsung còn có thể tiếp tục làm việc hời hợt trong bao lâu?

Các rò rỉ gần đây cho thấy Galaxy S26 dường như lặp lại những gì Samsung đã làm với Galaxy S25, từ thiết kế, màn hình cho đến camera và tốc độ sạc.

Dòng Galaxy S26 dường như không có sự khác biệt so với tiền nhiệm.

Samsung đang "quá an toàn"

Trong nhiều năm qua, Samsung theo đuổi chiến lược phát triển an toàn với dòng Galaxy S. Các mẫu máy cao cấp vẫn được đánh giá cao về độ hoàn thiện, độ ổn định và hệ sinh thái phần mềm, nhưng lại thiếu những thay đổi mang tính đột phá. Galaxy S24 tập trung vào tính năng AI (trí tuệ nhân tạo), song phần cứng không khác biệt nhiều so với Galaxy S23. Galaxy S25 tiếp tục xu hướng này khi chỉ có những nâng cấp rất nhỏ, khó nhận ra trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Galaxy S26 được cho là tiếp tục con đường đó khi vẫn sử dụng màn hình với độ phân giải, tần số quét và độ sáng tương đương tiền nhiệm. Pin chỉ tăng nhẹ về dung lượng, tốc độ sạc không thay đổi, trong khi camera gần như giữ nguyên toàn bộ thông số. Nếu những thông tin này trở thành sự thật, Galaxy S26 là một trong những bản nâng cấp ít thay đổi nhất trong lịch sử dòng Galaxy S.

Đặc biệt là hệ thống camera khi các bảng so sánh rò rỉ cho thấy Galaxy S26 có thể tiếp tục sử dụng camera chính, camera siêu rộng và camera tele giống như Galaxy S22 ra mắt năm 2022. Khi mà nhiều hãng Android khác liên tục nâng cấp cảm biến lớn hơn, camera kính tiềm vọng độ phân giải cao hoặc công nghệ xử lý ảnh mới, cách tiếp cận của Samsung khiến không ít người dùng công nghệ thất vọng.

So sánh thông số kỹ thuật camera giữa Galaxy S22 và S26.

Thiết kế cũng gây không ít sự thất vọng. Từ Galaxy S23 đến S25, Samsung gần như giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế với khung viền phẳng, mặt lưng đơn giản và cụm camera xếp dọc. Galaxy S26 được dự đoán chỉ thay đổi rất nhẹ ở cụm camera, đủ để phân biệt trên thông số kỹ thuật và khó nhận ra bằng mắt thường. Với người dùng thông thường, điều đó không quá quan trọng, nhưng với nhóm khách hàng quan tâm công nghệ, việc ba đến bốn thế hệ điện thoại trông gần như giống nhau khiến dòng Galaxy S mất dần sức hút.

Khách hàng có quay lưng?

Điều thú vị là, các con số bán hàng lại kể một câu chuyện khác với Galaxy S. Galaxy S25 trở thành một trong những dòng Galaxy S bán chạy nhất từ trước đến nay, đạt 1 triệu máy bán ra chỉ sau 21 ngày mở bán, nhanh hơn kỷ lục trước đó của Galaxy S24. Đến giữa năm 2025, tổng doanh số Galaxy S25 vượt 20 triệu chiếc, cao hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm cùng khoảng thời gian. Ngay cả khi đã bán ra gần 1 năm, sức mua của dòng này vẫn duy trì ở mức cao.

Thành công về doanh số cho thấy phần lớn người dùng không đặt nặng yếu tố đổi mới phần cứng qua từng năm. Với nhiều khách hàng, Galaxy S là lựa chọn quen thuộc nhờ thương hiệu mạnh, mạng lưới phân phối rộng, chính sách hỗ trợ lâu dài và trải nghiệm ổn định. Samsung đang hưởng lợi từ quy mô và mức độ nhận diện thương hiệu, giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn so với các đối thủ Android khác.

Người đam mê công nghệ đang ngán ngẩm vì sự chậm chạp của Samsung.

Nhưng chiến lược này có thể duy trì trong bao lâu? Khi khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng mờ nhạt, một bộ phận người dùng có thể bắt đầu cân nhắc lựa chọn khác, đặc biệt khi thị trường Android ngày càng đa dạng. Các hãng Trung Quốc đang đẩy mạnh đổi mới về pin, sạc nhanh, camera và thiết kế, tạo áp lực không nhỏ lên Samsung ở phân khúc cao cấp.

Samsung hiện vẫn đang chiến thắng về mặt thương mại. Dòng Galaxy S tiếp tục bán chạy, mang lại lợi nhuận lớn và củng cố vị thế của hãng trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, nếu sự an toàn kéo dài quá lâu, thương hiệu này đứng trước nguy cơ bị gắn mác "nhàm chán" trong mắt người yêu công nghệ.

Thành công về doanh số có thể tiếp tục với Galaxy S26, nhưng kỳ vọng về một bước ngoặt sáng tạo vẫn là điều nhiều người dùng chờ đợi.