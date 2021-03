Samsung sẽ tung đồng hồ Galaxy Watch 4 ngay trong quý tới

Thứ Ba, ngày 09/03/2021 08:00 AM (GMT+7)

Nguồn tin mới nhất cho biết Samsung sẽ “trình làng” hai chiếc đồng hồ mới sớm hơn dự kiến.

Theo nguồn tin quen thuộc trên Twitter - Ice Universe, Samsung có thể công bố Galaxy Watch 4 và Galaxy Watch Active 4 trong thời gian tới, cụ thể hơn là khoảng quý 2 năm nay (tháng 4 - 6). Năm ngoái, Samsung đã giới thiệu chính thức chiếc đồng hồ Galaxy Watch 3 vào ngày 20/08 cùng với dòng Galaxy Note 20.

Nếu dự đoán của Ice Universe là chính xác, năm nay sẽ có một cặp đồng hồ mới được giới thiệu sớm hơn đồng hồ năm ngoái vài tháng. Nguồn tin cũng cho hay, chúng sẽ là Samsung Galaxy Watch 4 và Samsung Galaxy Watch Active 4, phù hợp với thương hiệu của thiết bị đeo cổ tay.

Tin đồn về Galaxy Watch 4.

Một trong những câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời là liệu Samsung có tiếp tục sử dụng giao diện Tizen OS của riêng mình hay sẽ chuyển sang Wear OS của Google. Tháng trước, nguồn tin Ice Universe dự đoán Android sẽ thay thế Tizen bởi Android, đồng nghĩa với việc Wear OS sẽ có trên đồng hồ Galaxy Watch. Trước đó, Tizen đã được sử dụng để chạy đồng hồ của Samsung kể từ năm 2014.

Việc Samsung dời thời gian tung ra dòng đồng hồ mới của mình là để chúng có thể xuất hiện trên thị trường trước “đối thủ” Apple Watch Series 7 của “Nhà Táo”. Vì đã có tin đồn cho rằng cả hai sản phẩm cùng có thể theo dõi lượng máu của người dùng. Samsung muốn đi trước đón đầu với tính năng này.

Có khoảng 150 - 200 triệu người trên thế giới sử dụng insulin hàng ngày. Bằng giải pháp thay thế không xâm lấn trên đồng hồ mới của Samsung và Apple có thể mang tới sự thay đổi lớn – tiết kiệm và tiện dụng hơn. Chỉ riêng ở Mỹ, có 25 triệu người Mỹ cần tự tiêm insulin. Để xác định liều lượng của mỗi lần tiêm, những bệnh nhân tiểu đường này phải lấy máu từ đầu ngón tay và chấm lên một que thử đắt tiền. Que này không thể tái sử dụng, được đặt bên trong một máy đo đường huyết có chức năng đọc và báo cáo mức đường huyết. Trong khi đó, sản phẩm của Samsung và Apple sẽ không cần máu, que thử hoặc máy đo đường huyết.

Galaxy Watch 4 sẽ sớm được tung ra thị trường.

Tất nhiên, FDA sẽ cần phải phê duyệt các hệ thống được sử dụng bởi cả hai công ty và độ chính xác là rất quan trọng. Vì việc đọc không chính xác có thể khiến bệnh nhân tiểu đường sử dụng quá nhiều insulin dẫn đến hạ đường huyết (lượng đường trong máu thấp), dẫn đến ngất xỉu. Nếu kết quả đọc nhầm dẫn đến việc bệnh nhân tiểu đường uống không đủ insulin, họ có thể bị tổn thương các cơ quan quan trọng theo thời gian, bao gồm cả mất thị lực.

Trong quý 4 năm 2020, đồng hồ của Samsung chỉ chiếm 10% thị phần đồng hồ thông minh toàn cầu, cách khá xa so với thị phần 40% của Apple và không hơn nhiều so với Huawei với 8%. Do đó, việc hãng tấn công mạnh mẽ phân khúc này từ sớm là điều không khó hiểu.

