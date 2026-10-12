3 nâng cấp màn hình của Galaxy S27 Ultra sẽ khiến fan hâm mộ sôi sục

Theo các thông tin rò rỉ, Samsung sẽ mang đến ba nâng cấp màn hình xuất sắc cho Galaxy S27 Ultra vào năm tới. Bên cạnh thiết kế mới hứa hẹn thúc đẩy doanh số, chiếc điện thoại này sẽ rất hấp dẫn nhờ những nâng cấp về màn hình.

Galaxy S27 Ultra sẽ được trang bị công nghệ DC dimming

Theo một báo cáo trong ngành, màn hình của Galaxy S27 Ultra sẽ được tích hợp công nghệ DC dimming (điều chỉnh độ sáng bằng dòng điện một chiều). Trước đây, Samsung chỉ sử dụng công nghệ PWM (Pulse-Width Modulation) để điều chỉnh độ sáng cho các dòng điện thoại cao cấp của mình.

Galaxy S26 Ultra.

Lần duy nhất công nghệ DC dimming xuất hiện trên điện thoại Galaxy là ở mẫu Galaxy S24 FE. Chiếc điện thoại này có thể chuyển đổi linh hoạt giữa PWM dimming và DC dimming tùy thuộc vào mức độ sáng nhưng cơ chế này lại không được áp dụng trên Galaxy S25 FE hay Galaxy S26 FE.

PWM dimming hoạt động bằng cách bật và tắt màn hình liên tục với tốc độ rất nhanh để tạo ra cảm giác về một mức độ sáng nhất định, thường được quyết định bởi thanh trượt độ sáng đã được người dùng thiết lập. Ngược lại, DC dimming kiểm soát điện áp cấp cho màn hình, từ đó tạo ra mức độ sáng thấp hoặc cao một cách ổn định và liên tục.

Một vấn đề với các điện thoại cao cấp của Samsung (và cả Apple) là chúng sử dụng tần số rất thấp cho công nghệ PWM dimming, thường chỉ đạt mức tối đa là 480 Hz. Trong khi đó, nhiều mẫu flagship của các hãng Trung Quốc sử dụng tần số từ 1.920 Hz trở lên, thậm chí có khi lên tới 3.840 Hz.

Màn hình sử dụng tần số PWM dimming cao hơn sẽ giúp giảm thiểu tình trạng mỏi mắt. Một số người thực sự nhạy cảm với PWM dimming tần số thấp; đối với họ, điều này có thể gây ra các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn và nhiều vấn đề khác nghiêm trọng hơn. Một số mẫu điện thoại cao cấp hiện nay đang áp dụng cơ chế kết hợp giữa làm mờ PWM và DC: sử dụng PWM cho mức độ sáng thấp và DC cho các mức độ sáng cao hơn, tương tự như cách Galaxy S24 FE đã làm. Lý do là vì điện áp thấp trên màn hình OLED và AMOLED có thể làm biến dạng tần số màu sắc hiển thị, dẫn đến hình ảnh bị đục hoặc xuất hiện các tông màu lạ.

Chính vì vậy, việc Samsung trang bị tính năng làm mờ DC cho Galaxy S27 Ultra là một bước tiến quan trọng. Hãng nhiều sẽ áp dụng mô hình làm mờ lai (hybrid) - cơ chế làm mờ "giống DC" (DC-like); trong đó các điểm ảnh không tắt hoàn toàn mà dao động giữa mức sáng cao và thấp để giảm thiểu tình trạng mỏi mắt cho người dùng.

Samsung sẽ sử dụng tấm nền M16

Theo một báo cáo khác, cả Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro mới đều sẽ sử dụng tấm nền M16 của Samsung. Đây cũng là loại tấm nền được trang bị trên iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và dòng iPhone Duo. Trong khi đó, các phiên bản Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27+ vẫn sẽ tiếp tục sử dụng tấm nền M14+.

Ảnh minh họa.

Ngoài ưu điểm tiết kiệm điện năng và độ sáng cao hơn đáng kể, tấm nền M16 còn tích hợp công nghệ làm mờ "giống DC". Cuối cùng, tấm nền M16 còn mang lại khả năng hiển thị màu sắc sống động và đẹp mắt hơn.

Khắc phục vấn đề với tính năng Privacy Display

Cuối cùng, Samsung cũng đang nỗ lực khắc phục các vấn đề liên quan đến tính năng Privacy Display (Màn hình bảo mật) - đã được hãng giới thiệu trên Galaxy S26 Ultra trong năm nay. Hiện tại, những sự đánh đổi về kỹ thuật để tích hợp tính năng này đã khiến nhiều người dùng phàn nàn về tình trạng mỏi mắt, đau đầu và buồn nôn, ngay cả khi tính năng đã được tắt.

Màn hình Privacy Display.

Samsung không chỉ đang giải quyết vấn đề này mà còn đang tìm cách cải thiện tình trạng giảm độ phân giải màn hình trên Galaxy S26 Ultra khi kích hoạt Privacy Display. Song song đó, hãng cũng đang thực hiện các cải tiến để khắc phục hiện tượng màu sắc bị nhạt (thiếu độ bão hòa) thường gặp khi sử dụng tính năng Privacy Display.

Lấn lướt iPhone 20 Pro đặc biệt

Màn hình tốt hơn, thiết kế mới mẻ và viên pin dung lượng lớn hơn sẽ giúp Galaxy S27 Ultra lấn lướt iPhone 20 Pro vào năm sau. Đây cũng là chiếc iPhone đánh dấu cột mốc kỷ niệm 20 năm của dòng iPhone.

Dù Galaxy S27 Ultra khó có thể là một chiếc điện thoại hoàn hảo nhưng xét đến việc Apple buộc phải thu hẹp các tham vọng cho năm 2027, Samsung hoàn toàn có cơ hội chiếm trọn sự chú ý vào năm tới.