Samsung công bố TV QLED 2018 với khả năng "tàng hình" theo không gian

Thứ Ba, ngày 24/04/2018 13:30 PM (GMT+7)

Với viền siêu mỏng và hình nền tùy biến theo không gian, chiếc TV gần như tàng hình trong không gian phù hợp.

Samsung vừa giới thiệu dòng TV QLED mới cho năm 2018. Dòng TV này được mô tả là tái định nghĩa lại “trải nghiệm chân thật”. Theo hãng công nghệ Hàn Quốc, các sản phẩm mới của họ sỡ hữu thiết kế đẹp mắt cùng khả năng hòa nhập với môi trường xung quanh, mang đến trải nghiệm thị giác đã hơn và tiện dụng hơn cho người dùng.

Hình ảnh báo chí của TV Samsung QLED 2018.

Với dòng TV này, điểm nhấn của sản phẩm là thiết kế cáp vô hình One Invisible Connection (kết hợp cả dây nguồn và AV bên trong) cùng các sợi cáp của thiết bị ngoại vị (thông qua cổng kết nối One Connect Box), tạo thành một dây cáp trong suốt duy nhất, giúp tăng tính thẩm mỹ và không gian trở nên ngăn nắp hơn. Đây là công nghệ nâng cao đầu tiên trên thế giới có thể kéo dài ra đến 15m, giúp người dùng linh động lựa chọn vị trí đặt TV mà không cần lo về khoảng cách với nguồn điện.

Đặc tính tối giản của chiếc TV QLED còn nhờ vào giá treo ẩn. Giá treo này giúp cho phần khung kim loại của màn hình lắp được gọn gàng, sát nhất có thể vào tường phía sau. Nếu không muốn treo tường, TV cũng có thể kết hợp với một loạt các loại chân đế khác nhau.

Ngoài treo tường, sản phẩm cũng có thể nằm trên chân đế như hầu hết các dòng TV khác hiện nay.

Bên cạnh đó, dòng TV QLED 2018 còn có khả năng hòa hợp với môi trường xung quanh ngay cả khi đang tắt. Cụ thể, đội ngũ thiết kế của Samsung đã phát triển chế độ hình nền Ambient Mode, giúp cho chiếc TV như thể phản chiếu bức tường sau lưng. Tất nhiên, Samsung không quên tạo sẵn các ảnh nền màn hình để mang tới cho người dùng trải nghiệm trực quan, biến những vật thông thường như bông hoa, cánh bướm hay lông vũ,... thành những trải nghiệm thị giác mới lạ.

Đi kèm TV còn là ứng dụng SmartThings. Thông qua đó, người dùng có thể tùy chọn hình nền TV sao cho phù hợp với từng không gian, đặc biệt Samsung cũng cho phép người dùng sử dụng hình ảnh của chính bức tường để thiết lập chạy ở chế độ hình nền. Các thông tin thường nhật như thời gian, thời tiết và tin tức có thể được hiển thị theo thời gian thực, và dễ dàng điều khiển nhờ vào các nút điều chỉnh riêng biệt nhờ chế độ Ambient Mode trên bộ điều khiển One Remote Control.

Tương tự những gì Samsung thường tuyên bố về chế độ Always On trên smartphone Galaxy, hãng sản xuất khẳng định chế độ Ambient Mode không tiêu tốn nhiều điện năng. Khi kích hoạt, chức năng này chỉ tiêu thụ 40% so với lượng điện năng cần sử dụng để xem TV. Và người dùng có thể an tâm sử dụng tính năng này liên tục vì công nghệ QLED của Samsung sẽ không gây ra hiện tượng lưu ảnh màn hình.

Về khả năng kết nối, TV QLED 2018 của Samsung hỗ trợ kết nối với các thiết bị ngoại vi để tạo thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, chẳng hạn như với những soundbar cũng của hãng này. Người dùng còn có thể chia sẻ, đồng bộ nội dung giữa smartphone với TV, chẳng hạn trình chiếu những bức ảnh kỷ niệm lên màn ảnh rộng.

Ra mắt sản phẩm mới lần này, Samsung cũng đã nâng tầm hình ảnh của TV QLED bằng cách chuyển tất cả hệ thống đèn LED từ viền màn hình sang sau lưng, giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng hở sáng viền, nhờ vào việc đèn LED sau lưng có thể điều chỉnh tắt mở cục bộ, thậm chí ở những vùng nhỏ nhất. Kết quả là TV sẽ cho khả năng hiển thị màu đen sâu, rạch ròi với độ tương phản cao chưa từng có.

Các sản phẩm TV QLED 2018 của Samsung sẽ có giá bán lẻ từ 55 triệu đồng đến 200 triệu đồng tại Việt Nam.