Samfan sắp vỡ òa cảm xúc với "siêu phẩm" mới từ Samsung

Thứ Hai, ngày 07/06/2021 16:30 PM (GMT+7)

Những thông tin mới về camera dưới màn hình của Galaxy Z Fold 3 đang khiến giới mộ điệu không ngừng tò mò.

Gần như chắc chắn, Samsung sẽ tích hợp cho Galaxy Z Fold 3 camera dưới màn hình. Tuy nhiên, công nghệ này chỉ áp dụng cho màn hình bên trong, camera selfie ở màn hình ngoài vẫn có thiết kế “đục lỗ”. Mới đây, nguồn tin Venerated Ice đã tiết lộ thêm một số thông tin mới về công nghệ camera dưới màn hình của điện thoại.

Tin đồn về Galaxy Z Fold 3.

Samsung được cho là đã nghiên cứu về camera dưới màn hình trong nhiều năm và do đó công nghệ của hãng cũng được đánh giá cao hơn hẳn so với Oppo và Xiaomi hay ZTE. Nguồn tin từ Ice dự đoán, camera dưới màn hình của Galaxy Z Fold 3 sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với những triển khai đã thấy - tích hợp không liền mạch.

Cách thức hoạt động của công nghệ này là màn hình được chia thành hai phần: một khu vực nhỏ có cấu trúc pixel khác và độ phân giải thấp hơn màn hình chính để cho phép ánh sáng đi đến cảm biến camera và màn hình chính.

Galãy Z Fold 2.

Lợi ích của cách thức này là màn hình có thiết kế liền mạch. Nhược điểm được nhìn thấy rõ nhất là trên ZTE Axon 20 5G và các nguyên mẫu. Tuy nhiên, camera selfie dưới màn hình của Samsung Galaxy Z Fold 3 sẽ giải quyết được vấn đề này mà không làm ảnh hưởng tới hiệu suất của camera selfie.

Theo Ice, camera dưới màn hình của Galaxy Z Fold 3 có độ truyền sáng cao hơn so với các giải pháp trước đó, đem lại chất lượng hình ảnh tốt hơn, thậm chí không thua kém camera thường. Camera này không được ngụy trang hoàn hảo và chỉ đánh lừa mắt người nhìn giống như một bức tranh khảm. Dù vậy, đây cũng là triển vọng mới của công nghệ mới và đẹp hơn thiết kế “đục lỗ” trước đây.

Thông số kỹ thuật và ngày ra mắt dự kiến

Nhiều khả năng, Galaxy Z Fold 3 sẽ hỗ trợ bút S Pen, nhưng có lẽ sẽ không có khe cắm chuyên dụng để chứa bút. Tất cả các báo cáo từ các nguồn đáng tin cậy đều cho biết thiết bị sẽ được cung cấp sức mạnh bởi chip Qualcomm Snapdragon 888. Tuy nhiên, con chip Snapdragon 888+ đang sắp sửa được tung ra nên giới công nghệ vẫn chưa rõ Samsung có chọn phiên bản mới và mạnh hơn hay không.

Ảnh concept Galaxy Z Fold 3.

Con chip sẽ được đi kèm với RAM ít nhất 12GB và bộ nhớ trong 256GB không thể mở rộng. Các nguồn tin cũng chỉ ra rằng pin của “siêu phẩm” sẽ có dung lượng khoảng 4.380mAh với hỗ trợ sạc 25W và chạy hệ điều hành Android 11. Màn hình chính sẽ có kích thước 7,55 inch và màn hình bên ngoài sẽ có kích thước khoảng 6,21 inch. Cả hai màn hình đều có tốc độ làm mới 120Hz.

Thiết bị này cũng được đồn đại đi kèm với khung cứng nhưng nhẹ hơn so với Galaxy Z Fold 2 "tiền nhiệm" và xếp hạng chống bụi/ nước đạt chuẩn IP cao hơn.

Dự kiến, thông báo của Samsung sẽ được công bố vào khoảng giữa tháng 8. Quá trình sản xuất sản phẩm đang được tiến hành và nếu tin đồn là chính xác, Galaxy Z Fold 3 có tất cả các yếu tố để trở thành một điện thoại Android top đầu thị trường.

Nguồn: http://danviet.vn/samfan-sap-vo-oa-cam-xuc-voi-sieu-pham-moi-tu-samsung-5020217616283160.htmNguồn: http://danviet.vn/samfan-sap-vo-oa-cam-xuc-voi-sieu-pham-moi-tu-samsung-5020217616283160.htm