Bộ đôi iPhone “quốc dân” vẫn sống khỏe sau nhiều năm ra mắt

Hiện tại, cả iPhone 11 và iPhone 12 gần như đã “cháy hàng” tại các đại lý lớn trên toàn quốc. Dù không còn nhiều hàng mới, nhưng thị trường hàng cũ vẫn mang đến mức giá hấp dẫn cho người tiêu dùng.

iPhone 12 (giá từ 5,45 triệu đồng)

iPhone 12 là mẫu iPhone có màn hình OLED giá rẻ nhất của Apple, với chất lượng hình ảnh vượt trội so với màn hình LCD của iPhone 11. Điều này không chỉ mang lại trải nghiệm xem tốt hơn mà còn khiến các đối thủ như Galaxy S24 Ultra phải lo ngại.

iPhone 12 trang bị chip A14 Bionic 6 nhân cho hiệu suất vượt trội và vẫn được Apple sử dụng cho iPad Gen 10. Điều này đảm bảo rằng không có ứng dụng nào có thể làm khó chiếc điện thoại này. iPhone 12 vẫn có thể đạt hơn 1 triệu điểm hiệu năng trên thang đo AnTuTu, điều này cho thấy khả năng xử lý ứng dụng và trò chơi của nó không hề thua kém so với nhiều mẫu smartphone khác, bao gồm cả Galaxy A56 5G.

Camera của iPhone 12 cũng được nâng cấp với cảm biến lớn hơn, cho phép thu nhận ánh sáng và màu sắc tốt hơn so với iPhone 11. Ngoài ra, ống kính của iPhone 12 có độ mở tối đa tốt hơn giúp chụp ảnh sáng và có dải động rộng hơn, cho phép dễ dàng chỉnh sửa hơn.

iPhone 11 (giá từ 4,69 triệu đồng)

Sau hơn 6 năm có mặt trên thị trường, iPhone 11 vẫn được coi là một huyền thoại với sức hút mạnh mẽ khi vẫn nằm trong top bán chạy nhất thế giới vào năm 2023. Điều này không chỉ nhờ vào giá bán hợp lý mà còn bởi hiệu năng ấn tượng, đạt hơn 816.000 điểm AnTuTu, không chênh lệch nhiều so với các smartphone tầm trung đời mới.

Nếu mua iPhone 11 cũ, người dùng có thể sở hữu với mức giá chỉ từ hơn 4 triệu đồng cho phiên bản 64GB và khoảng 5 triệu đồng cho phiên bản 128GB - một mức giá cạnh tranh so với các mẫu Android giá rẻ. Tuy nhiên, do là sản phẩm cũ nên số lượng tùy chọn màu sắc cũng bị ảnh hưởng.

Về mặt hiệu năng, iPhone 11 vẫn hoạt động tốt với camera kép chất lượng cao, màn hình 6,1 inch tiêu chuẩn và chip A13 Bionic 6 nhân. Tuy nhiên, điểm yếu của nó là màn hình LCD thay vì OLED, đặc biệt là không hỗ trợ 5G thời thượng. Dù vậy, với nhu cầu cơ bản như đọc tin tức, lướt mạng xã hội hay chụp ảnh, iPhone 11 vẫn là một lựa chọn hợp lý, đặc biệt là phiên bản 128GB có không gian lưu trữ thoải mái.