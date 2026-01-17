Chiếc iPhone đã qua sử dụng vẫn hút người mua trong những ngày cuối năm

Một iPhone thế hệ mới không phải lúc nào cũng chiếm ưu thế ngay lập tức trên thị trường, vì vậy một sản phẩm cũ vẫn được xem là lựa chọn giá trị, chẳng hạn iPhone 15. Với linh kiện hiện đại, iPhone 15 xử lý các tác vụ một cách mượt mà và không bị chậm trễ.

iPhone 15 đã qua sử dụng có giá khoảng từ 13 triệu đồng.

Tuy nhiên, chất lượng của iPhone đã qua sử dụng có thể khác nhau, do đó, việc lựa chọn một chiếc iPhone 15 đã qua sử dụng cần được xem xét kỹ lưỡng dựa trên ngân sách, nhu cầu và tần suất nâng cấp của mỗi cá nhân. Hãy cân nhắc nguồn gốc của sản phẩm trước khi đưa ra quyết định.

Lý do iPhone 15 vẫn là lựa chọn

Được thiết kế bền bỉ, iPhone 15 vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu hàng ngày vào năm 2026, từ việc mở ứng dụng đến chuyển đổi giữa các ứng dụng đều diễn ra nhanh chóng và mượt mà. Phần mềm của thiết bị luôn được cập nhật, và thời lượng pin được cải thiện nhờ chip hiệu quả của Apple, nhờ vậy mang lại lợi thế lớn so với các phiên bản cũ.

Thiết kế tinh tế và chất liệu nhẹ của iPhone 15 giúp người dùng cảm thấy thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Sự khác biệt rõ rệt về cảm giác cầm nắm và độ hoàn thiện tổng thể so với các thế hệ trước là lý do khiến giá của iPhone 15 đã qua sử dụng giữ vững hơn.

Điện thoại có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng trong nhiều năm.

Chất lượng hiển thị của iPhone 15 rất ấn tượng với độ sáng mạnh, màu sắc chính xác và cuộn trang mượt mà. Điều này rất quan trọng nếu người dùng có ý định sử dụng thiết bị lâu dài. Hệ thống camera cũng không kém phần nổi bật với khả năng chụp ảnh sắc nét và quay video ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Apple luôn cung cấp nhiều năm hỗ trợ cập nhật cho các sản phẩm của mình. Trong năm 2026, iPhone 15 vẫn sẽ nhận được các bản cập nhật iOS và bảo mật, đồng thời sẵn sàng thêm vài thế hệ nữa giúp người dùng yên tâm về khả năng tương thích và bảo mật.

Một số lưu ý đối với sản phẩm

Điều đầu tiên đối với một chiếc iPhone 15 đã qua sử dụng mà người dùng nên lưu ý khi mua chính là tình trạng pin. Một số thiết bị ở trạng thái tốt sẽ đi kèm pin dung lượng cao hoặc đã được thay thế. Thậm chí, một số cửa hàng uy tín sẵn sàng cung cấp chế độ thay pin miễn phí cho người dùng trong nhiều năm nếu gặp vấn đề pin sụt giảm xuống dưới 80%.

Pin chính là yếu tố cần chú ý nhất khi mua iPhone 15 đã qua sử dụng.

Mặc dù iPhone 15 có tùy chọn dung lượng lưu trữ 128 GB giúp người dùng tiết kiệm ngân sách, nhưng theo khuyến cáo, cách tốt nhất là tìm phiên bản có bộ nhớ trong 256 GB hoặc thậm chí 512 GB, vốn có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng sau này cũng như nếu người dùng có kế hoạch nâng cấp.

Giá iPhone 15 đã qua sử dụng trên thị trường cũ rơi vào khoảng từ 13 triệu đồng, tùy trạng thái và bộ nhớ trong. Con số này đủ để hấp dẫn cho người tiêu dùng hạn chế ngân sách nhưng muốn một cỗ máy có giá trị sử dụng lâu dài.