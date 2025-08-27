Bước đột phá giúp giải quyết nỗ lo đối với tấm pin mặt trời

Một đột phá đáng chú ý đã được công bố nhờ sự hợp tác giữa công ty SolarCycle và Đại học Bang Arizona (Mỹ). Họ đã thành công trong việc sản xuất một tấm pin năng lượng mặt trời thử nghiệm với 50% nguyên liệu là thủy tinh tái chế từ các tấm pin mặt trời đã hết hạn sử dụng.

Pin mặt trời vẫn là tương lai của ngành năng lượng tái tạo.

Các nhà nghiên cứu đã thực hiện một loạt thử nghiệm so sánh giữa tấm pin mặt trời nguyên chất với tấm pin được làm từ vật liệu tái chế, và kết quả cho thấy hiệu suất của chúng tương đương nhau. Đây là một bước tiến lớn hướng tới việc tạo ra chu trình khép kín trong sản xuất tấm pin mặt trời và giúp ngăn ngừa lãng phí.

Tiến sĩ Zachary Holman đến từ Đại học Bang Arizona, cho biết: “Chúng tôi đã chứng minh rằng không cần phải hy sinh hiệu suất để chế tạo các tấm pin mặt trời bền vững hơn. Đây không chỉ là thành công trong phòng thí nghiệm mà còn là con đường phía trước cho ngành công nghiệp”.

Pablo Dias, giám đốc công nghệ kiêm đồng sáng lập SolarCycle, nhấn mạnh: "Bằng cách chứng minh rằng chúng tôi có thể sản xuất các tấm pin mặt trời mới bằng vật liệu tái chế có hiệu suất cao nhất, chúng tôi đang thực hiện một bước tiến lớn hướng tới việc giúp ngành công nghiệp năng lượng mặt trời bền vững hơn, có khả năng mở rộng và tự chủ hơn”.

Nhưng việc tái chế pin mặt trời đã qua sử dụng vẫn là điều gây nhức nhối cho các nhà khoa học.

Năng lượng mặt trời có ưu điểm nổi bật là không cần đốt nhiên liệu hóa thạch như than, dầu hay khí đốt, từ đó không thải ra chất thải độc hại vào khí quyển, mang lại lợi ích sức khỏe cho mọi sinh vật. Hơn nữa, việc thu thập nhiều năng lượng từ các tấm pin mặt trời sẽ giúp giảm chi phí điện cho người tiêu dùng.

Khám phá nói trên chỉ là một trong nhiều bước đột phá trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Các nhà khoa học hiện đang phát triển các tấm pin mặt trời trong suốt, có thể được ứng dụng trên nhiều bề mặt như cửa sổ hay màn hình điện thoại. Một công ty Nhật Bản cũng đã phát triển cửa sổ có khả năng thu năng lượng từ ánh sáng yếu hoặc vô hình.