OnePlus V Fold sẽ soán ngôi vương của Galaxy Z Fold 5?

Giờ đây, công chúng đã chính thức bước vào mùa của điện thoại gập lại. Trong những tháng tiếp theo, người dùng sẽ chứng kiến màn ra mắt quốc tế của không chỉ Galaxy Z Fold 5 và Galaxy Z Flip 5 mà còn của Google Pixel Fold và sản phẩm của OnePlus.

OnePlus V Fold không phải bản sao của Oppo Find N2.

Thậm chí, OnePlus V Fold có thể trở thành "vua" thực sự của điện thoại có thể gập lại vào năm 2023.

OnePlus V Fold: Không phải bản sao của Oppo Find N2

Kể từ khi OnePlus chính thức thông báo sẽ ra mắt điện thoại gập lại vào năm 2023 tại Triển lãm di động toàn cầu - MWC 2023, hầu hết các nhà phân tích đã suy đoán thiết bị này sẽ lấy cảm hứng từ dòng Oppo Find N. Với mối quan hệ chặt chẽ giữa hai công ty và thực tế là OnePlus đã tung ra các thiết bị Oppo được đổi thương hiệu trong quá khứ, những dự đoán này khá hợp lý.

Bản thiết kế của Oppo Find N3.

Do đó, đa số nguồn tin đều cho rằng OnePlus V Fold sẽ là một bản sao của Oppo Find N2. Thực tế, Oppo Find N2 là một thiết bị đặc biệt và nhược điểm chính của máy là bán ra hạn chế bên ngoài Trung Quốc.

May mắn thay, theo một báo cáo gần đây, OnePlus V Fold thực sự sẽ dựa trên Oppo Find N3 chưa được công bố. Do đó, thiết bị sẽ đi kèm với các bộ phận tiên tiến, bao gồm cả SoC Snapdragon 8 Gen 2 mới nhất. Hơn nữa, V Fold sẽ có kích thước hơi khác so với dự kiến.

Sự khác biệt chính giữa Oppo Find N2 và OnePlus V Fold là kích thước. Oppo Find N3 sẽ có màn hình chính 8 inch và màn hình phụ 6,5 inch. Đây là một mức tăng đáng kể do Oppo Find N2 chỉ có màn hình chính 7,1 inch và màn hình phụ 5,54 inch. Nhưng điều này có làm nên sự khác biệt không? Câu trả lời là: “có”.

OnePlus V Fold so với Samsung Galaxy Z Fold 5

Thiết kế nhỏ gọn hơn của Oppo Find N2 là một trong những điểm cộng lớn. Tuy nhiên, sản phẩm sẽ có không gian màn hình hạn chế hơn.

Theo thông tin mới nhất, OnePlus V Fold sẽ là một sự thay thế tinh tế hơn và có kích thước tương tự Galaxy Z Fold 5. Dự kiến, sản phẩm mới của Samsung sẽ kế thừa từ Galaxy Z Fold 4 hiện tại với thiết kế, tỷ lệ khung hình và nếp gấp tương tự.

Oppo Find N2 và Galaxy Z Fold 5.

OnePlus V Fold sẽ được hưởng lợi từ chuyên môn của Oppo với kích cỡ lớn hơn Galaxy Z Fold 5 của Samsung và có tỷ lệ khung hình tự nhiên hơn, nếp nhăn ít nổi bật hơn và không có khoảng trống khi gập lại. Điều này cùng với các bộ phận bên trong tiên tiến sẽ giúp OnePlus V Fold cạnh tranh tốt hơn so với Galaxy Z Fold 4 vào năm 2023.

Ảnh concept Galaxy Z Fold 5.

Nói tóm lại, Galaxy Z Fold 5 sẽ phải đối mặt với OnePlus V Fold khi “lên kệ” vào mùa thu năm nay.

OnePlus V Fold so với Google Pixel Fold

Giờ đây, Google đã tham gia vào cuộc cạnh tranh và sẽ tung ra một chiếc smartphone màn hình gập lại của riêng mình trong những tuần tới.

Google Pixel Fold có phần giống với Oppo Find N2 hiện tại, cả hai thiết bị đều ưu tiên tỷ lệ khung hình. Trong đó, Pixel Fold sẽ phù hợp với người dùng thích sử dụng máy có kích thước nhỏ gọn hơn, kém hơn hẳn so với Galaxy Z Fold 5 và OnePlus V Fold ở một số lĩnh vực.

Google Pixel Fold.

Đầu tiên, thiết bị này được trang bị chip giống như Pixel 7a và Pixel 7 Pro. Chip này có thể gây ra các vấn đề về thời lượng pin cho Pixel Fold.

Google Pixel Fold lép vế hơn hẳn so với các "đối thủ".

Cuối cùng, điện thoại gập lại của Google sẽ dễ gặp lỗi hơn vì là một thiết bị thế hệ đầu tiên. Tất cả những điều này làm cho mức giá 1799 USD (tương đương 42,35 triệu đồng) trở nên rất khó chấp nhận.

Kết luận

Tóm lại, người tiêu dùng có thể lựa chọn tới 3 mẫu smartphone màn hình gập kỷ lục trong năm nay. OnePlus V Fold mặc dù về mặt kỹ thuật là một thiết bị thế hệ đầu tiên nhưng sẽ giới thiệu cho người dùng trên toàn thế giới về khả năng thực sự của những chiếc điện thoại màn hình gập lại của Trung Quốc.

OnePlus V Fold được kỳ vọng đắt hàng nếu có giá cạnh tranh.

Trong quá trình này, thế hệ Galaxy Z và Google sẽ buộc phải nâng cấp công nghệ cho những mẫu điện thoại màn hình gập lại của mình. Do đó, những ai đang muốn có trải nghiệm mới lạ nhất có thể tham khảo sản phẩm OnePlus, đặc biệt là khi OnePlus V Fold sẽ có giá cạnh tranh hơn các "đối thủ".

