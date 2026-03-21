Những vật dụng trong nhà có thể gây nhiễu mạng Wi-Fi

Nguyên nhân có thể đến từ nhà cung cấp dịch vụ internet, router lỗi thời, hoặc đơn giản là do quá nhiều thiết bị đang tranh giành băng thông. Nếu đã loại trừ những nguyên nhân phổ biến mà vẫn gặp sự cố, có thể vấn đề nằm ở những vật dụng trong nhà mà người dùng không ngờ tới.

Dưới đây là 10 vật dụng gia đình phổ biến có thể gây ảnh hưởng đến mạng Wi-Fi của gia đình, từ những thủ phạm dễ nhận biết đến những điều bất ngờ.

Lò vi sóng hoạt động ở tần số 2,45 GHz, trùng với tần số của Wi-Fi. Khi lò vi sóng hoạt động, nó có thể gây nhiễu tín hiệu Wi-Fi, dẫn đến kết nối chậm hoặc ngắt quãng. Giải pháp đơn giản là di chuyển router ra xa lò vi sóng hoặc nâng cấp lên băng tần 5 GHz.

Các thiết bị như tai nghe, loa hay bộ điều khiển trò chơi cũng hoạt động trên băng tần 2,4 GHz. Mặc dù chúng thường không gây nhiễu lớn, nhưng khi nhiều thiết bị Bluetooth hoạt động cùng lúc, chúng có thể làm giảm tốc độ Wi-Fi. Hãy giảm số lượng thiết bị Bluetooth xung quanh router để cải thiện tình hình.

Những thiết bị như bóng đèn thông minh hay camera an ninh có thể làm quá tải băng thông của router. Để khắc phục, hãy đặt router ở vị trí trung tâm và tránh xa các thiết bị thông minh.

Điện thoại không dây hoạt động ở băng tần 2,4 GHz có thể gây nhiễu cho mạng Wi-Fi. Nếu vẫn sử dụng điện thoại không dây analog, hãy cân nhắc chuyển sang mẫu kỹ thuật số hoặc DECT 6.0 để giảm thiểu nhiễu.

Thiết bị theo dõi trẻ em hiện đại thường hoạt động qua Wi-Fi và có thể gây tắc nghẽn mạng. Hãy thử tắt máy theo dõi và xem liệu tốc độ internet có cải thiện không.

Các vật dụng kim loại như tủ lạnh hay đồ nội thất có thể hấp thụ và phản xạ tín hiệu Wi-Fi, tạo ra các vùng chết trong nhà. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên đặt router ở vị trí cao và thoáng đãng có thể giúp cải thiện tình hình.

Gương có thể phản xạ tín hiệu Wi-Fi, gây ra hiện tượng nhiễu đa đường, vì vậy người dùng nên cân nhắc vị trí đặt gương trong nhà để giảm thiểu tác động đến tín hiệu.

Nước trong bể cá có khả năng hấp thụ sóng radio và làm suy yếu tín hiệu Wi-Fi. Nếu router để gần bể cá, hãy di chuyển nó ra xa.

Tường bê tông hay gạch có thể làm giảm cường độ tín hiệu Wi-Fi, trong trường hợp này, giải pháp tốt nhất là kéo dây cáp Ethernet đến các khu vực gặp vấn đề hoặc sử dụng hệ thống Wi-Fi Mesh.

Tại các khu vực đông dân cư, mạng Wi-Fi lân cận có thể gây nhiễu lẫn nhau. Hãy chuyển sang băng tần 5 GHz hoặc sử dụng ứng dụng phân tích Wi-Fi để chọn kênh ít tắc nghẽn nhất cho router ngôi nhà.

Bằng cách nhận diện và điều chỉnh những yếu tố này, người dùng có thể cải thiện đáng kể hiệu suất mạng Wi-Fi tại nhà dễ dàng hơn.