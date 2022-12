Những smartphone vắng bóng trong năm 2022

Không thiếu smartphone chất lượng đã được ra mắt vào năm 2022, từ cao cấp cho đến tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, người dùng vẫn thấy thiếu vắng những cái tên rất được chờ đợi như dưới đây.

iPhone 14 mini

Apple đã ra mắt các mẫu iPhone mini vào năm 2020 và 2021, vì vậy có lý do để mọi người đặt hy vọng về sự xuất hiện của một mẫu mini mới trong năm nay. Tuy nhiên điều này đã không xảy ra và thay vào đó là một mẫu iPhone 14 Plus. Trong thực tế, đó không phải là điều hoàn toàn bất ngờ khi thông tin về iPhone 14 mini bị khai tử đã xuất hiện hàng tháng trước khi dòng iPhone 14 ra mắt.

Khá ngạc nhiên, iPhone 14 Plus dường như không phải là bước đi đúng đắn của Apple khi doanh số iPhone 14 Plus đang gây thất vọng. Điều này có thể bắt nguồn từ việc giá iPhone 14 Pro chỉ cao hơn 100 USD, nhưng lại mang đến nhiều thông số ấn tượng hơn. Hy vọng Apple sẽ đưa ra mức giá hợp lý hơn nếu ra mắt iPhone 15 Plus vào năm 2023.

Galaxy S22 FE

Galaxy S20 FE đã được khen ngợi vào năm 2020 vì mang lại trải nghiệm hàng đầu với giá khá cạnh tranh. Tuy nhiên, bản kế nhiệm Galaxy S21 FE không nhận được sự đón nhận tích cực, phần lớn là do sự xuất hiện chậm trễ vào tháng 1/2022, chỉ một tháng trước khi Galaxy S22 mạnh mẽ hơn ra mắt.

Nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn vào việc Samsung sẽ tiết lộ Galaxy S22 FE vào nửa cuối năm 2022, vấn đề là điều này đã không xảy ra vì thiết bị dường như đã bị hủy bỏ. May mắn là, có thông tin cho biết Galaxy S23 FE đã được Apple lên lịch ra mắt vào năm sau.

OnePlus 10

OnePlus 10 Pro đã ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 1/2022, nhưng phải mất một thời gian trước khi người dùng toàn cầu chạm tay vào điện thoại. Cũng có suy đoán cho biết OnePlus 10 tiêu chuẩn đang được chuẩn bị để ra mắt toàn cầu. Cuối cùng, OnePlus chỉ tung OnePlus 10 Pro ra thị trường toàn cầu vào ngày 31/3, trong khi mẫu OnePlus 10 tiêu chuẩn không xuất hiện - điều chưa từng có đối với công ty. Sau đó OnePlus 10T được ra mắt vào nửa cuối năm, nhưng ngoài một số nâng cấp về chip và tốc độ sạc có dây, thiết bị còn thua xa cả OnePlus 9 ở một số điểm.

Đây không phải là chiếc điện thoại OnePlus duy nhất bị vắng bóng trong năm 2022. Công ty dự kiến sẽ ra mắt Nord 3 trong năm nay, với các dấu cho thấy đó là một chiếc OnePlus 10R đã được đổi thương hiệu.

Microsoft Surface Duo 3

Surface Duo ban đầu ra mắt năm 2020 là một thảm họa đối với Microsoft, bắt nguồn từ một mớ hỗn độn nhiều lỗi và đắt đỏ khi ra mắt. Việc chiếc điện thoại này thiếu vô số tính năng mà người dùng thường sử dụng trong khung giá của nó, bao gồm NFC, 5G và nhiều camera phía sau.

Microsoft đã cải tiến với Surface Duo 2, mang đến những tính năng còn thiếu trước đây cùng phần mềm và phần cứng tinh tế hơn, nhưng vẫn thiếu một số điểm quan trọng. Tuy nhiên, công ty đã bỏ qua việc phát hành Surface Duo 3 trong năm nay.

Asus Zenfone 9 Flip

Asus đã gây chú ý vào năm 2019 với Zenfone 6 có mô-đun máy ảnh lật. Mặc dù các máy ảnh được mặc định hướng về phía trước, nhưng người dùng có thể lật lên để chụp ảnh tự sướng. Công ty đã giữ lại mô-đun máy ảnh này cho dòng Zenfone 7 và Zenfone 8 Flip.

Do đó, nhiều người đặt kỳ vọng Asus sẽ ra mắt Zenfone 9 Flip vào năm 2022, nhưng thiết bị này đã không thành hiện thực. Thay vào đó chỉ có Zenfone 9 thân thiện với túi tiền. Vì vậy, người dùng sẽ phải quay lại mua Zenfone 8 Flip nếu vẫn muốn thiết kế máy ảnh tiện lợi này.

Vivo X80 Pro Plus

Vivo X80 Pro là smartphone hàng đầu của thương hiệu BBK trong hầu hết năm 2022, nhưng quy ước đặt tên gợi ý rằng một chiếc X80 Pro Plus cũng sắp ra mắt giống như những gì Vivo đã phát hành X60 Pro Plus và X70 Pro Plus trong những năm trước.

Một đại diện của Vivo đã xác nhận với GSMArena vào tháng 9 rằng một chiếc X80 Pro Plus đã bị hủy bỏ. Điện thoại được cho là sẽ xuất hiện với camera zoom được nâng cấp và chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Tuy nhiên, đó không phải là một tin quá xấu bởi Asus sau đó đã giới thiệu dòng X90 nâng cấp mạnh mẽ hơn với chip Snapdragon 8 Gen 2, camera chính 50 MP kích thước cảm biến 1 inch và nhiều cải tiến khác. Điện thoại sẽ sớm được tung ra thị trường toàn cầu.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/nhung-smartphone-vang-bong-trong-nam-2022-1...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/nhung-smartphone-vang-bong-trong-nam-2022-159367.html