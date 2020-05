Những phụ kiện cần phải có nếu bạn sở hữu loạt iPhone 11 Pro

Thứ Hai, ngày 04/05/2020 09:00 AM (GMT+7)

Nếu chi ít nhất hơn 20 triệu đồng cho một chiếc iPhone 11 Pro, người dùng sẽ không ngại chi thêm một chút tiền để tô điểm cho nó bằng một vài phụ kiện bổ sung.

Từ vỏ bảo vệ đến bộ sạc không dây, rất nhiều thứ có thể giúp người dùng tận dụng tối đa iPhone 11 Pro, trong đó những phụ kiện dưới đây có thể rất cần thiết dựa trên các tính năng và nhu cầu mà người dùng cần.

Bộ sạc không dây

Điều đầu tiên chính là bộ sạc không dây để giữ cho iPhone 11 Pro luôn được sạc đầy. Có khá nhiều bộ sạc trên thị trường nhưng tốt nhất hãy chọn loại bộ sạc tên tuổi chứa những tính năng đặc biệt như đèn LED để biến điện thoại có đang sạc hay không. Thiết kế gọn gàng cũng là điều mà người dùng nên chú ý, đặc biệt ưu tiên các vật liệu bề mặt bằng silicon không trơn để bảo vệ tối đa.

Ngoài ra, một số bộ sạc không dây cũng có nhiệt độ để đảm bảo iPhone 11 Pro không nóng lên và tự động ngắt với các chức năng bảo vệ thông minh. Dĩ nhiên, càng nhiều tính năng thì chi phí cho bộ sạc này sẽ cao lên, vì vậy người dùng nên xem xét tài chính của mình mà chọn sản phẩm phù hợp.

AirPods hoặc AirPods với vỏ sạc

Nếu muốn có trải nghiệm âm nhạc liền mạch mà không gặp rắc rối về dây thì hãy nên cân nhắc mua tai nghe không dây AirPods vốn cung cấp chất lượng âm thanh ấn tượng và kết nối ổn định với iPhone 11 Pro. Nó cũng có hộp sạc riêng giúp sạc AirPods nhanh chóng và dễ dàng để kéo dài thời gian nghe lên đến 5 giờ.

Ốp lưng

Với một chiếc iPhone 11 Pro đắt tiền, tốt nhất người dùng nên sắm cho nó một ốp lưng để bảo vệ máy. Có nhiều loại ốp lưng trên thị trường hiện nay nhưng tốt nhất hãy nên chọn các loại có thiết kế gọn nhẹ mà vẫn giúp nó chịu các va đập khi rơi và trầy xước. Đặc biệt, hãy đảm bảo có thể truy cập dễ dàng vào camera, nút vật lý và tất cả các cổng trên nó.

Miếng bảo vệ màn hình

Màn hình là bộ phận quan trọng và dễ vỡ nhất của bất kỳ điện thoại nào, đặc biệt là iPhone 11 Pro. Do đó, người dùng cần một miếng bảo vệ màn hình chất lượng cao để bảo vệ màn hình điện thoại khỏi trầy xước và vỡ do vô tình làm rơi nó. Hãy chú ý đến khả năng của nó như kính cường lực chống trầy xước, không bám bụi và cũng không in lại dấu vân tay.

Miếng dán ống kính máy ảnh

Camera là bộ phận quan trọng và nhạy cảm nhất của iPhone 11 Pro, vì vậy nó cần được bảo vệ tối đa khỏi trầy xước và vỡ. Do đó, người dùng nên sắm một miếng dán ống kính máy ảnh để bảo vệ nó. Khi mua cũng nên chọn các nhãn hàng tên tuổi và đảm bảo độ trong suốt của nó để không ảnh hưởng đến khả năng thu hình ảnh và đèn flash trên iPhone 11 Pro.

Giá đỡ điện thoại trên xe hơi

Đây là phụ kiện cần thiết cho iPhone 11 Pro để giữ nó an toàn và trong tầm tay khi lái xe. Giá đỡ điện thoại xe hơi là hoàn hảo để giữ cho điện thoại ổn định trong khi lái xe. Có nhiều kiểu thiết kế giá đỡ đang xuất hiện trên thị trường hiện nay nhưng hãy ưu tiên các thiết kế có thể nhanh chóng và dễ dàng điều chỉnh nó trong xe.

Đế điện thoại linh hoạt

Phụ kiện này phép người dùng giữ điện thoại thẳng đứng dù ở nhà hay văn phòng để có thể truy cập vào iPhone 11 Pro một cách dễ dàng. Phụ kiện dạng này sẽ giữ điện thoại ở trạng thái thuận tiện nhất có thể khi cần sử dụng.

Người dùng cũng nên tìm các đế có thiết kế hai tay nhằm mang lại sự linh hoạt và độ bền khi gập nhiều lần mà vẫn đảm bảo giữ cho điện thoại ở trạng thái ổn định nhất.

Vòng/đế điện thoại

Những phụ kiện vòng đế cho iPhone 11 Pro sẽ giúp đảm bảo nó an toàn không bị trượt khỏi tay. Khi mua, hãy chọn loại có chất kết dính cao và có khả năng chịu trọng lượng điện thoại, tiện lợi và dễ sử dụng khi muốn lật và xoay 360 độ để có thể điều chỉnh theo mục đích sử dụng tốt hơn.

Với phụ kiện này, người dùng cũng có thể sử dụng nó như một giá đỡ để giữ iPhone 11 Pro của mình đứng khi cần mà không cần phải giữ nó thẳng đứng liên tục. Hãy nhớ là tìm những loại làm từ thép không gỉ hoặc hợp kim kẽm chất lượng cao để tránh bị vỡ hay mài mòn khi tiếp xúc.

Bộ sạc USB-C 18W

Mặc dù Apple đã cung cấp sẵn trong hộp đựng iPhone 11 Pro một bộ sạc USB-C 18W nhưng tốt nhất mọi người nên sắm thêm một bộ sạc nữa bên cạnh. Điều này đặc biệt hữu ích khi đi làm, nơi người dùng có thể để bộ sạc chính của mình ở nhà và bộ sạc phụ ở công ty. Bất cứ khi nào bạn cần sạc nhanh cho iPhone 11 Pro đều có thể sử dụng một trong hai chúng mà không cần phải mang bên mình khi di chuyển, tránh các hư hỏng và thậm chí là thất lạc. Tốc độ sạc nhanh sẽ giúp iPhone 11 Pro nhanh chóng nạp đầy năng lượng để bạn có thể tiếp tục các công việc cần thiết.

