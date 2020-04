Nên mua Galaxy S20+ hay chi thêm 13 triệu đồng tậu iPhone 11 Pro Max?

Thứ Ba, ngày 14/04/2020 08:00 AM (GMT+7)

Mua một smartphone, đâu nhất thiết chúng ta phải chi đậm cho một iPhone 11 Pro Max cao cấp nhất khi mà Galaxy S20+ giá rẻ hơn cả 13 triệu đồng vẫn chẳng kém cạnh nào.

Galaxy S20+ là một trong những smartphone mới và tốt nhất trong thế giới Android hiện nay khi đi kèm màn hình Dynamic AMOLED 6,7 inch khổng lồ cùng 4 camera vô cùng linh hoạt. Dĩ nhiên nhiều người sẽ cho rằng iPhone 11 Pro Max tốt hơn ở phần cứng mạnh mẽ, pin lâu và camera tốt. Để xem liệu sự khác biệt giữa 13triệu đồng giữa hai sản phẩm nói trên ra sao nhé?

Trước khi đi vào chi tiết, bài viết sử dụng mức giá Galaxy S20+ đang được giảm sâu tại Việt Nam trong thời gian gần đây, xuống chỉ khoảng 16,2 triệu đồng cho mẫu tiêu chuẩn (phân phối chính hãng), trong khi iPhone 11 Pro Max tiêu chuẩn có giá khoảng 29 triệu đồng (phân phối chính hãng) đắt hơn rất nhiều.

Thiết kế, màn hình và độ bền

Khi chi tiêu quá nhiều, người dùng chắc chắn muốn thứ gì đó để có thể thể hiện, và cả hai điện thoại đều có thiết kế khá đẹp. Galaxy S20+ có lẽ độc đáo hơn nhờ thiết kế không viền đẹp mắt với các cạnh cong và đục lỗ duy nhất cho camera selfie. Nhưng iPhone 11 Pro Max không phải quá xấu xí, tuy tai thỏ khá lớn nhưng thiết kế không viền của nó cũng khống kém ấn tượng.

iPhone 11 Pro Max có màn hình nhỏ hơn một chút nhưng vẫn rất lớn. Màn hình Super Retina XDR 6,5 inch có độ phân giải 2688 x 1242 pixel sắc nét với màu đen sâu. Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch của Galaxy S20+ có độ phân giải 3200 x 1440 pixel sắc nét hơn, nhưng sự khác biệt trong thực tế không quá nhiều. Điểm ấn tượng ở Galaxy S20+ là nó có tốc độ làm mới 120 Hz siêu mượt, đủ làm hài lòng các game thủ.

Có một sự khác biệt đáng kể về trọng lượng, mà nguyên nhân bắt nguồn từ vật liệu sử dụng. iPhone 11 Pro Max có khung thép không gỉ cứng hơn khung nhôm của Galaxy S20+. Sự khác biệt về độ bền kết thúc ở đó khi cả hai đều có khả năng chống bụi và nước theo chuẩn IP68.

Thật khó để phân tách cả hai, nhưng dựa trên màn hình có thể thấy Galaxy S20+ vượt trội hơn.

Hiệu suất, thời lượng pin và sạc

Cả hai đều rất mạnh mẽ khi sở hữu các thông số kỹ thuật hàng đầu. Galaxy S20+ đi kèm chip Snapdragon 865 mới nhất, trong khi iPhone 11 Pro Max sử dụng chip A13 Bionic. Cả hai đều cung cấp hiệu suất mượt mà như nhau trong các ứng dụng và trò chơi.

Galaxy S20+ có RAM gấp 3 lần so với iPhone 11 Pro Max, nhưng đây không phải là điều khác biệt khi nhìn vào iOS và Android có cách xử lý RAM khác nhau. Nhưng sự khác biệt chính là ở không gian lưu trữ. Apple trang bị bộ nhớ trong cơ sở 64 GB cho iPhone 11 Pro Max, còn Galaxy S20+ có mức khởi điểm 128 GB và thậm chí hỗ trợ cả thẻ nhớ microSD đến 1 TB. Các mẫu 256 GB và 512 GB của iPhone 11 Pro Max cũng khá tốt, nhưng chi đến 29 triệu đồng để sở hữu một điện thoại chỉ có bộ nhớ trong 64 GB là không thể chấp nhận được.

Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn cho iPhone 11 Pro Max khi xem xét thời lượng pin. Một lần sạc đầy sẽ cho xài cả hơn một ngày cho các công việc thường xuyên. Galaxy S20+ tuy thấp hơn một chút nhưng không nhiều. Lợi thế của Galaxy S20+ nằm ở chỗ cung cấp sạc nhanh 25W nhanh hơn 18W trên iPhone 11 Pro Max, tuy nhiên điều đó không khác biệt nhiều. Cả hai đều hỗ trợ sạc không dây.

Theo đánh giá, sự khác biệt của cả hai sản phẩm này đều không quá rõ ràng, vì vậy chúng khá ngang ngửa nhau.

Máy ảnh

Các điện thoại iPhone và Galaxy mới nhất đều có những nâng cấp đáng kể về camera, khiến đây là một chỉ mục rất đáng chú ý.

iPhone 11 Pro Max có ba camera ở phía sau, gồm camera rộng, siêu rộng và tele (tất cả đều là 12 MP) cùng camera selfie 12 MP TrueDepth ở mặt trước. Đó là một camera ấn tượng, mặc dù có một số vấn đề với ống kính góc cực rộng nhưng đó vẫn là chiếc iPhone có camera tốt nhất lúc này. Smart HDR đã được cải thiện và tạo ra hình ảnh tổng hợp thậm chí còn tốt hơn trước đây, trong khi Night Mode khá tuyệt vời. Camera selfie 12 MP cũng ấn tượng không kém.

Galaxy S20+ liệu có trang bị camera vượt qua iPhone 11 Pro Max không? Chưa có những đánh giá cụ thể từ các trang như DxOMark nhưng các thông số của máy thực sự ấn tượng. Đó là sự kết hợp của 4 camera ở mặt sau, bao gồm camera góc rộng 12 MP, camera tele 64 MP, camera siêu rộng 12 MP và cảm biến Time-of-Flight (ToF). Thiết lập camera mạnh mẽ và linh hoạt này được hỗ trợ bởi một số tính năng mới, bao gồm zoom quang 3x và zoom số Space Zoom 30x, cũng như ổn định dựa trên AI. Nó cũng có thể quay video 8K.

Tuy Galaxy S20+ có thêm một camera nhưng thật khó để tin rằng nó hoàn toàn tốt hơn so với iPhone 11 Pro Max. Vì vậy, kết quả là ngang ngửa nhau.

Phần mềm và cập nhật

So sánh Android so với iOS là một câu chuyện xưa và lặp đi lặp lại. Đối với nhiều người thích sự tự do, ắt hẳn One UI của Samsung là giao diện Android tốt với nhiều tùy chọn tùy chỉnh và một số điểm nhất thú vị.

Nhưng gót chân Achilles của Samsung luôn diễn ra đối với khả năng cập nhật, nơi iPhone luôn tỏa sáng. Các bản cập nhật iOS mới được cung cấp cho iPhone 11 Pro Max ngay trong ngày phát hành và có thể được cập nhật trong nhiều năm. Còn với điện thoại cao cấp của Samsung, thường phải mất khoảng ít nhất 6 tháng cho phiên bản Android mới nhất và có xu hướng bị cắt khỏi danh sách nhận bản cập nhật sau 2 năm.

Lúc này, rõ ràng iPhone 11 Pro Max là sản phẩm có lợi thế nhất mà ai cũng thừa nhận.

Tính năng đặc biệt

iPhone 11 Pro Max không có quá nhiều tính năng đặc biệt ngoài phần mềm và camera mạnh mẽ, nhưng các tính năng của nó được điều chỉnh rất tốt và ấn tượng. Animoji và Memoji được hỗ trợ bởi Face ID, rồi chip U11 nhận thức không gian được sử dụng cho nhiều thứ như AirDrop nâng cấp.

Còn Galaxy S20+ được tích hợp nhiều tính năng đặc biệt. Nút Bixby có thể đã biến mất nhưng AI Bixby của Samsung vẫn còn và người dùng có thể chọn giữa nó và Google Assistant. Ngoài ra còn có DeX để biến nó thành máy tính để bàn, sạc ngược không dây và máy quét vân tay dưới màn hình. Đáng buồn là phiên bản tại Việt Nam không hỗ trợ 5G như các phiên bản quốc tế.

Dẫu thiếu khả năng 5G nhưng bản thân iPhone 11 Pro Max cũng vậy nên xét các tính năng tổng thể, Galaxy S2+ chắc chắn vẫn nổi bật hơn.

Nhìn chung, tuy có giá bán rẻ hơn đến 13 triệu đồng so với iPhone 11 Pro Max tại thị trường chính hãng ở Việt Nam nhưng rõ ràng Galaxy S20+ tỏ ra vượt trội hơn rất nhiều. Ngoại trừ việc kỳ vọng điện thoại được hỗ trợ phần mềm trong thời gian dài, các điều còn lại ở Galaxy S20+ đều tỏ ra vượt trội hoặc ít nhất là tương đương so với đối thủ của mình. Lúc này, bản thân người dùng biết mình nên chi tiêu cho sản phẩm nào rồi chứ?

