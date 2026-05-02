Nắng hè đã về, đừng quên “chăm sóc” điều hòa không khí

Khi những ngày trở nên dài hơn và nhiệt độ ấm áp hơn, nhiều người không khỏi háo hức muốn dạo chơi trong công viên hay vùng nông thôn, tận hưởng không khí trong lành và vẻ đẹp của những bông hoa dại. Tuy nhiên, bên cạnh việc tận hưởng thời tiết dễ chịu, đây cũng là thời điểm lý tưởng để chuẩn bị cho mùa hè sắp tới, đặc biệt là công việc bảo dưỡng máy điều hòa không khí.

Mặc dù chỉ là đầu hè, thời tiết đã bắt đầu nắng nóng khó chịu, vì vậy việc đảm bảo điều hòa hoạt động hiệu quả là điều cần thiết. Để tránh tình trạng máy không làm mát khi thời tiết oi ả đến, người dùng chỉ cần thực hiện một số bước vệ sinh đơn giản như các bước dưới đây.

Các bước vệ sinh điều hòa

1. Vệ sinh bộ lọc

Lấy các bộ lọc ra khỏi thiết bị và rửa sạch bằng nước xà phòng. Để tránh làm hỏng, không sử dụng nước có nhiệt độ trên 50℃ và không phơi khô bộ lọc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc bằng máy sấy. Thay vào đó, người dùng chỉ cần đặt nó ở nơi râm mát để khô tự nhiên.

2. Vệ sinh các cuộn dây

Sau khi tháo các bộ lọc, người dùng có thể thấy bụi bẩn tích tụ nhiều hơn bên trong thiết bị. Nếu vậy, đã đến lúc cần vệ sinh kỹ hơn các cuộn dây. Sử dụng bàn chải mềm hoặc máy hút bụi để làm sạch bụi. Luôn kiểm tra hướng dẫn sử dụng điều hòa hoặc nhờ chuyên gia trợ giúp nếu người dùng có bất kỳ thắc mắc nào về việc vệ sinh bộ phận này.

3. Lau sạch bên ngoài

Trong khi chờ cho bộ lọc và dàn lạnh khô hoàn toàn, hãy dành thời gian lau sạch bên ngoài máy điều hòa bằng khăn ẩm. Đây có lẽ là bước đơn giản nhất để giúp điều hòa trông như mới.

4. Kiểm tra điều hòa

Sau khi vệ sinh và lắp ráp lại điều hòa, người dùng hãy bật máy lên để chạy thử một vài thao tác. Đặt máy ở nhiệt độ thấp nhất, kiểm tra từng mức tốc độ gió và xem có tiếng ồn bất thường nào xuất hiện hay không.

Ngoài ra, đừng quên kiểm tra các phụ kiện của máy điều hòa. Dù là loại nào, các phụ kiện này cũng cần được kiểm tra định kỳ để đảm bảo hiệu suất hoạt động tốt nhất.

1. Đối với điều hòa di động

- Kiểm tra ống xả có bị hư hỏng không, cần thay thế ngay nếu có rò rỉ.

- Đảm bảo bộ gioăng cửa sổ kín khít để tránh không khí nóng lọt vào.

2. Đối với điều hòa cửa sổ

- Kiểm tra thanh khóa an toàn để đảm bảo an ninh cho ngôi nhà.

- Nếu máy nặng hơn 45 kg, hãy sử dụng giá đỡ để tăng độ chắc chắn.

3. Đối với điều hòa mini-split (dạng tách rời)

- Đảm bảo dàn nóng được đỡ bằng giá đỡ để tránh hư hại do bụi bẩn.

- Sử dụng nắp đậy đường ống để bảo vệ đường ống khỏi hư hỏng.

Hãy dành một ngày cuối tuần nắng đẹp để thực hiện việc bảo dưỡng điều hòa và kiểm tra các phụ kiện cần thiết, điều này sẽ giúp người dùng yên tâm hơn khi đón chào mùa hè sắp tới.