Những chiếc iPhone, iPad chuẩn bị xếp xó

Thứ Tư, ngày 16/02/2022 13:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Giờ đây, chiếc iPhone 6 Plus và iPad 4 của Apple đã chính thức trở thành “đồ cổ”.

Apple lần đầu tiên định nghĩa một thiết bị là "đồ cổ" – vitage khi chúng đã không được bán trong 5 năm. Nói cách khác, Apple sẽ cung cấp các bộ phận bảo dưỡng và thay thế cho các thiết bị của mình sau khoảng 5 năm. Nhưng sau thời gian này, việc sửa chữa sẽ phụ thuộc vào loại linh kiện mà cửa hàng còn lại.

iPhone 6 Plus.

Chiếc iPhone mới nhất được xếp vào loại vào hàng "đồ cổ" là iPhone 6 Plus, ra mắt vào năm 2014. Cả iPhone 6 Plus - và iPhone 6 ra mắt cùng thời điểm đều có những sự khác biệt đáng kể so với các thiết kế trước đó.

iPhone 6 và iPhone 6 Plus lớn hơn so với những người tiền nhiệm và giới thiệu một khung máy mới, mỏng hơn. Trong khi chiếc iPhone 6 có màn hình 4,7 inch, lớn hơn một chút so với 4 inch của iPhone 5s thì iPhone 6 Plus đã tiến xa hơn và với màn hình 5,5 inch - trở thành chiếc iPhone có kích thước lớn nhất của Apple vào năm 2014.

iPad 4.

iPhone 6 không nằm trong danh sách “đồ cổ”. Lý do là Apple đã bán iPhone 6 trong ba năm sau khi ngừng sản xuất iPhone 6 Plus cùng với việc phát hành “gia đình” iPhone 7.

iPad thế hệ thứ tư – iPad 4 là chiếc máy tính bảng giá phải chăng kế nhiệm iPad 3. Đây cũng là chiếc iPad đầu tiên có cổng kết nối Lightning – vẫn được sử dụng trên các thiết bị iOS hiện nat.

Sau 7 năm, cả iPad 4 và iPhone 6 Plus đã trở nên lỗi thời. Tất nhiên, cũng có các ngoại lệ, tùy thuộc vào luật pháp của từng quốc gia trên toàn thế giới, nhưng ở hầu hết mọi thị trường, Apple sẽ không giữ lại bất kỳ kho linh kiện nào dành cho các thiết bị quá cũ.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-chiec-iphone-ipad-chuan-bi-xep-xo-50202216213300040.htmNguồn: http://danviet.vn/nhung-chiec-iphone-ipad-chuan-bi-xep-xo-50202216213300040.htm