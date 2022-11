Nhu cầu "khổng lồ" về iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max

Một báo cáo mới từ nhà phân tích David Vogt của công ty đầu tư UBS cho thấy, thời gian giao hàng của iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đã tăng lên. Điều này cũng phản ánh nhu cầu đối với các mẫu iPhone này đang vượt cung.

Nhu cầu siêu mạnh mẽ của cặp iPhone 14 Pro

Trong báo cáo của mình, Vogt đã phân tích thời gian giao hàng của các mẫu iPhone Pro mới nhất tại hơn 30 quốc gia. Tại Mỹ, nhà phân tích cho hay, thời gian giao hàng đã tăng đối với các mẫu iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max trong khoảng từ 5 - 25 ngày.

Cặp iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max siêu "đắt hàng".

Nhà phân tích này cũng tin rằng, nguồn cung iPhone trong quý 4 có thể bị ảnh hưởng bởi COVID- 19 tái bùng phát ở Trung Quốc, ảnh hưởng đến nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất của Foxconn ở Trịnh Châu.

Vogt cho hay, Apple có thể sản xuất 86 triệu chiếc iPhone trong quý 4 hoặc ít hơn.

Trong tháng 9, tỷ lệ bán iPhone tại Mỹ đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi tỷ lệ bán ra của các mẫu iPhone 14 Pro tăng 50% so với các mẫu iPhone 13 Pro trong cùng kỳ năm ngoái. Một phần lý do là bộ tứ iPhone 14 được bán ra sớm hơn. Đồng thời, nhu cầu tổng thể đối với các mẫu iPhone 2022 cũng tăng lên so với năm 2021.

Apple sẽ phân biệt giữa iPhone 15 Pro và iPhone 15 Ultra

Năm nay, “Táo Khuyết” đã nới rộng khoảng cách giữa iPhone 14 tiêu chuẩn và cặp iPhone 14 Pro. Các mẫu iPhone Pro có màn hình AMOLED tốt hơn. Các mẫu iPhone tiêu chuẩn chỉ được tích hợp chip A15 Bionic 5nm của năm ngoái trong khi các mẫu iPhone 14 Pro có chip A16 Bionic 4nm mới và xịn hơn.

Năm sau, chỉ iPhone 15 Ultra có ống kính tiềm vọng.

Bên cạnh có thêm camera tele, cặp iPhone 14 Pro còn có khu vực Dynamic Island thú vị, màn hình có tính năng ProMotion - mang lại tốc độ làm mới 120Hz mượt mà hơn.

Vào năm sau, Apple sẽ phân biệt iPhone 15 Pro với iPhone 15 Ultra. Trong đó, iPhone 15 Ultra sẽ là mẫu iPhone duy nhất có ống kính tiềm vọng. Thiết lập này cho phép điện thoại cung cấp khả năng zoom quang học lớn hơn.

