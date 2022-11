iPhone 14 tăng giá trên toàn cầu, giá tại Việt Nam ra sao?

Dòng iPhone 14 mới của Apple đi kèm với màn hình tốt hơn, máy ảnh, hỗ trợ truyền thông qua vệ tinh cùng nhiều tính năng mới khác. Trước khi ra mắt, nhiều nhà phân tích tin rằng Apple có thể tăng giá các mẫu iPhone mới nhất trên diện rộng do những thách thức liên tục trong chuỗi cung ứng và tác động lạm phát. Nhưng tại Mỹ và Trung Quốc, giá các mẫu điện thoại mới của Apple không tăng nhiều so với dòng iPhone 13.

Tuy nhiên, đối với người tiêu dùng ở các nước như Vương quốc Anh, Nhật Bản, Đức và Úc, điện thoại mới của Apple đã tăng giá đáng kể. Ví dụ, iPhone 14 có giá khởi điểm 799 USD ở Mỹ, bằng với giá iPhone 13 được phát hành vào năm ngoái thì tại Anh, iPhone 14 có giá khởi điểm 849 bảng Anh (khoảng 975 USD), tăng khoảng 90 USD so với 779 bảng Anh (khoảng 886 USD) khi iPhone 13 được phát hành. Còn ở Úc, giá khởi điểm của iPhone 14 là 904 USD, so với 872 USD khi iPhone 13 được phát hành. Tại Nhật Bản, iPhone 14 có giá từ 817 USD, so với 674 USD khi iPhone 13 được phát hành. Tại Đức, iPhone 14 có giá khởi điểm 990 USD, trong khi iPhone 13 có giá từ 890 USD khi phát hành.

Mức chênh lệch giá này chỉ dành cho các mẫu tiêu chuẩn, trong khi các mẫu cao cấp hơn sẽ có mức chênh lệch giá lớn hơn rất nhiều. Ví dụ, ở Anh, iPhone 14 Pro Max đắt hơn 170 USD so với iPhone 13 Pro Max khi được phát hành vào năm ngoái.

Lý do Apple tăng giá điện thoại ở một số quốc gia là do biến động tỷ giá hối đoái. Về cơ bản, mọi loại tiền tệ trên thế giới đều giảm giá so với đồng USD. Đồng USD mạnh đang thách thức trong một số lĩnh vực khi nó làm cho việc định giá điện thoại ở các thị trường trở nên khó khăn h ơn, và việc chuyển đổi các khoản doanh thu đó trở lại USD cũng bị ảnh hưởng.

Tỷ giá hối đoái là một yếu tố rất quan trọng trong hoạt động của Apple, cả từ góc độ doanh thu và tỷ suất lợi nhuận gộp. Apple thường xem xét các điều kiện về tỷ giá hối đoái khi tung ra sản phẩm mới, điều này đã dẫn đến việc tăng giá gần đây. Trong khi những biến động tỷ giá hối đoái gần đây đã khiến người tiêu dùng ở một số quốc gia phải trả giá cao hơn cho iPhone, có một số ví dụ về việc Apple phải chịu một phần chi phí đó. Vào năm 2019, khi đồng USD tăng giá so với các loại tiền tệ khác, Apple đã điều chỉnh giá ở một số thị trường nước ngoài. Nhưng điều này khiến doanh số thiết bị giảm do giá tăng.

Bất chấp sự sụt giảm về thị trường tại các quốc gia nói trên, Apple lại chứng kiến mức tăng trưởng hai con số ở Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Việt Nam và các quốc gia khác. Theo ghi nhận của PV, bất chấp tỷ giá USD đã có nhiều biến động và tác động tới giá cả nhiều mặt hàng nhưng tại nhiều hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam, các sản phẩm công nghệ như iPhone 14 series vẫn chưa bị tác động bởi tỷ giá USD hiện tại.

Trong khi đó, ngay cả mức giá tăng không nhiều nhưng nhu cầu đối với iPhone mới tại Trung Quốc có thể đang suy yếu. Ngân hàng đầu tư Jeffries của Mỹ gần đây đã công bố một báo cáo nghiên cứu cho biết doanh số bán của bốn mẫu iPhone 14 mới trong 38 ngày đầu tiên có mặt tại Trung Quốc đã giảm 28% so với doanh số của iPhone 13 trong cùng khoảng thời gian.

