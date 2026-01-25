Nhiều người dùng ốp lưng iPhone nhưng không biết rủi ro này

Khi mua iPhone, phần lớn người dùng sẽ sắm thêm ốp lưng với suy nghĩ đơn giản: bảo vệ máy khỏi trầy xước và va đập. Tuy nhiên, không phải chiếc ốp nào cũng mang lại lợi ích như mong đợi. Trên thực tế, nhiều loại ốp lưng giá rẻ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến iPhone theo cách mà người dùng khó nhận ra.

Những chiếc ốp lưng giá rẻ màu mè nhưng hiệu quả không tốt có thể làm hại iPhone.

Khác với laptop hay máy chơi game, iPhone không có quạt tản nhiệt. Thiết bị dựa hoàn toàn vào khung kim loại và vật liệu bên trong để phân tán nhiệt, ngoại trừ các mẫu iPhone 17 Pro có hệ thống tản nhiệt. Trong điều kiện thời tiết nóng, hoặc khi sử dụng các tác vụ nặng như quay video, chơi game, nhiệt lượng sinh ra tăng nhanh. Nếu bị bao bọc bởi ốp lưng giá rẻ làm từ nhựa dày, kém thoát nhiệt, nhiệt sẽ bị giữ lại bên trong thân máy.

Tình trạng quá nhiệt kéo dài không chỉ khiến iPhone nóng lên khó chịu mà còn đẩy pin vào trạng thái lão hóa nhanh hơn. Pin lithium-ion vốn rất nhạy cảm với nhiệt độ cao, và việc thường xuyên bị “ủ nóng” có thể khiến dung lượng pin sụt giảm rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn.

Hãy chú ý đến khả năng tản nhiệt của iPhone khi sử dụng ốp lưng.

Không dừng lại ở đó, nhiều người bỏ qua yếu tố ăng-ten. Các dải ăng-ten trên iPhone được bố trí tinh tế để tối ưu khả năng thu phát sóng di động, Wi-Fi và Bluetooth. Một số ốp lưng kém chất lượng, đặc biệt là loại dày hoặc pha kim loại, có thể cản trở tín hiệu, khiến máy bắt sóng yếu hơn, gọi điện kém ổn định hoặc Wi-Fi chập chờn.

Hiểu lầm từ người dùng khi iPhone ấm lên

Một nghịch lý thường gặp là khi cầm iPhone thấy máy ấm lên, người dùng lại cho rằng đó là dấu hiệu hư hỏng. Trên thực tế, việc tỏa nhiệt ra ngoài cho thấy máy đang hoạt động bình thường. Vấn đề chỉ xuất hiện khi nhiệt không thoát được, và nguyên nhân đôi khi đến từ chiếc ốp lưng đang dùng.

Các ốp lưng chính hãng mang lại hiệu quả bảo vệ iPhone tốt hơn.

Ốp lưng chính hãng hoặc sản phẩm từ thương hiệu uy tín thường có giá cao hơn, nhưng đổi lại là thiết kế vừa vặn, vật liệu phù hợp và ít ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt cũng như thu sóng. Trong khi đó, việc tiết kiệm vài trăm nghìn cho một chiếc ốp lưng giá rẻ có thể dẫn đến những chi phí lớn hơn về sau, như phải thay pin sớm hoặc gặp lỗi vặt khó xác định nguyên nhân.

Ốp lưng không phải là phụ kiện bắt buộc cho mọi người, nhưng nếu đã dùng, lựa chọn đúng vẫn quan trọng hơn giá tiền. Bảo vệ iPhone không chỉ nằm ở lớp vỏ bên ngoài mà còn ở việc tránh những phụ kiện có thể âm thầm rút ngắn tuổi thọ thiết bị.