Ngủ trong phòng có đèn, thói quen người dùng nên thay đổi

Nhiều người trong số chúng ta hiện nay có thói quen ngủ trong môi trường có ánh sáng nhân tạo, dù là từ bên trong hay bên ngoài, hoặc ánh sáng mạnh hay yếu. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng hành vi này có thể dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn theo thời gian.

Ngủ với ánh sáng nhân tạo có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Nghiên cứu được Hiệp hội Tim mạch Mỹ thực hiện trên 450 người lớn không mắc bệnh tim, và các nhà khoa học đã đo lường mức độ tiếp xúc với ánh sáng nhân tạo vào ban đêm.

Kết quả cho thấy, những người tiếp xúc nhiều với ánh sáng nhân tạo có nguy cơ cao hơn về căng thẳng não bộ, viêm mạch máu và các bệnh tim mạch nghiêm trọng. Cụ thể, những người sống ở khu vực có ánh sáng ban đêm mạnh nhất có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 35% trong vòng 5 năm và 22% trong vòng 10 năm.

Đáng ngại hơn, tác động này vẫn tồn tại ngay cả khi đã điều chỉnh các yếu tố như chế độ ăn uống, tập thể dục và ô nhiễm không khí. Hơn nữa, phụ nữ và người trẻ tuổi có vẻ đặc biệt dễ bị tổn thương.

Nghiên cứu này làm sáng tỏ cách mà ánh sáng nhân tạo vào ban đêm có thể gây hại cho tim. Theo giải thích từ các nhà nghiên cứu, cơ thể con người được thiết lập theo chu kỳ tự nhiên: sáng vào ban ngày và tối vào ban đêm. Ánh sáng nhân tạo vào ban đêm có thể làm rối loạn nhịp điệu này, dẫn đến phản ứng “căng thẳng” trong não, ngay cả khi đang ngủ.

Hãy tìm cách hạn chế ánh sáng nhân tạo khi ngủ.

Phản ứng này có thể kích hoạt hệ thống miễn dịch và mạch máu, gây viêm nhiễm và tổn thương động mạch theo thời gian. Hơn nữa, việc tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm cũng làm rối loạn sản xuất melatonin (hormone gây ngủ), làm ảnh hưởng đến huyết áp, nhịp tim và quá trình trao đổi chất - tất cả đều liên quan đến sức khỏe tim mạch.

Vậy, chúng ta có thể làm gì để bảo vệ trái tim của mình? Không cần phải đầu tư vào thiết bị đắt tiền hay chuyển đến vùng nông thôn. Những thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày có thể giúp tạo ra bóng tối vào ban đêm. Hãy tránh ngủ khi bật TV hoặc đèn trần, và tắt đèn ngủ sáng trong phòng. Nếu sống ở khu vực có ánh sáng mạnh, hãy sử dụng rèm cản sáng hoặc mặt nạ che mắt.

Người dùng cũng có thể cân nhắc thay đổi vị trí giường để tránh ánh sáng trực tiếp. Cuối cùng, hãy hạn chế sử dụng màn hình điện tử trước khi đi ngủ vì ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính bảng và TV có thể gây mất tập trung và ảnh hưởng đến giấc ngủ.