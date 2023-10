Ngay cả Apple cũng mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn trên iPhone

OIS trên iPhone14 bị rung lắc

Lỗi iPhone gần đây nhất của Apple chỉ xảy ra vào năm ngoái, khi nhiều mẫu iPhone 14 Pro gặp phải tình trạng camera rung hoặc âm thanh rè rè kỳ lạ.

Hóa ra tính năng ổn định máy ảnh (OIS) của dòng Pro hoàn toàn không ổn định khi sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba, dẫn đến rung lắc thể hiện gây ra âm thanh lạch cạch. May mắn đây không phải là sự cố phần cứng vì bản cập nhật iOS đã giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, đây vẫn là một trục trặc đáng kể lọt qua các thử nghiệm của Apple.

Cổng ăng-ten

Có lẽ thất bại lớn nhất của iPhone thời kỳ đầu là cuộc tranh cãi về Antennagate. iPhone 4 của năm 2010 có thiết kế bóng bẩy với các cạnh kim loại phẳng, hoàn chỉnh với các đường ăng-ten ở nhiều điểm khác nhau dọc theo cạnh để tạo điều kiện kết nối.

Thật không may, việc đặt các đường ăng-ten này có nghĩa là tay người dùng sẽ chặn chúng, dẫn đến tín hiệu di động giảm đáng kể và các cuộc gọi bị gián đoạn. Apple đã giải thích với khách hàng một cách lố bịch rằng họ chỉ đơn giản là cầm nhầm điện thoại mà thôi. Cuối cùng, Apple phát hành phụ kiện ốp lưng miễn phí cho chủ sở hữu iPhone 4 để giảm thiểu vấn đề.

Điều tiết iPhone cũ

Các thiết bị di động chậm lại theo thời gian, nhưng thường không phải là động thái chủ ý của các nhà sản xuất. Nhưng Apple lại khác, công ty đã cố tình làm chậm những chiếc iPhone cũ của mình. Chủ sở hữu những chiếc iPhone cũ hơn như iPhone 6 và 6S đã phát hiện ra điểm chuẩn thấp hơn vào cuối năm 2017, bắt nguồn từ việc Apple đang hạn chế các này. Hóa ra công ty làm như vậy để giảm thiểu các vấn đề liên quan đến pin cũ, chẳng hạn như tắt thiết bị khi tải nặng.

Việc Apple làm chậm iPhone là một vấn đề lớn, nhưng người dùng có thể lập luận rằng quyết định làm như vậy mà không thông báo cho người dùng thậm chí còn là một vấn đề lớn hơn. Apple sẽ tiếp tục phát hành bản cập nhật iPhone cho phép người dùng xem thông tin về tình trạng pin, đồng thời giảm giá 50 USD khi thay pin.

Điện thoại bị uốn cong

Apple đã ra mắt dòng iPhone 6 vào năm 2014 và là lần đầu tiên người dùng chứng kiến mẫu iPhone Plus. Tuy nhiên, những chiếc iPhone này lại là chủ đề của cuộc tranh cãi được gọi là Bendgate. Các thử nghiệm uốn cong của bên thứ ba cho thấy dòng iPhone 6 có nhiều khả năng bị uốn cong hơn so với các thiết bị trước đó. Và vấn đề này cũng gây ra một số hậu quả trong thế giới thực, vì mọi người báo cáo rằng điện thoại của họ bị cong khi iPhone 16 Plus ở trong túi và ngồi xuống.

Các tài liệu nội bộ của Apple cho thấy dòng iPhone 6 có nhiều khả năng bị cong hơn so với iPhone 5S. Thật không may, công ty đã không thẳng thắn với người tiêu dùng về vấn đề này cho đến khi vấn đề được giải quyết với iPhone 6S Plus.

