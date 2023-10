Lý do khiến iPhone 15 Pro Max "cháy hàng" là gì?

Dòng iPhone 15 đã ra mắt và đã mang về thành công. Tại Mỹ, Apple đã bán hết iPhone 15 Pro Max trong vòng 1 giờ kể từ khi bắt đầu cho phép đặt hàng trước. Nhiều iFan quốc tế đang gặp khó khăn trong việc nhận hàng và có thể phải chờ thêm nhiều tuần hoặc phải lựa chọn phiên bản màu không như mong muốn.

Do đó, giá cổ phiếu Apple sẽ được cải thiện trong những tháng tới.

Mới đây, báo cáo từ nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo cho hay, nhu cầu mạnh mẽ không phải là lý do chính gây nên tình trạng "cháy hàng". Đó là bởi Apple đã bắt đầu sản xuất iPhone 15 Pro Max muộn hơn bình thường và những thách thức về sản xuất.

iPhone 15 Pro Max dù đắt nhưng vẫn "cháy hàng".

Trong một ghi chú trên Medium, nhu cầu về iPhone 15 Pro Max đã vượt quá iPhone 14 Pro Max. Nhu cầu về iPhone 15 Pro yếu hơn, khiến nhà phân tích suy đoán rằng nhiều người mua cao cấp hơn có thể đã chuyển sang iPhone 15 Pro Max.

Nhà phân tích cũng cho hay, nhu cầu về các mẫu iPhone 15 tiêu chuẩn ngang với năm ngoái.

Tuy nhiên, các vấn đề về sản xuất có thể ảnh hưởng đến lượng hàng tồn kho iPhone 15 Pro Max hiện tại:

"Thời gian giao hàng của iPhone 15 Pro Max lâu hơn đáng kể so với các mẫu khác nhưng điều này không chỉ do nhu cầu cao. Các lô hàng iPhone 15 Pro Max hiện tại thấp hơn do lịch sản xuất hàng loạt muộn hơn và những thách thức trong sản xuất lớn hơn so với các mẫu iPhone khác."