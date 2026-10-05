Một thay đổi nhỏ trong cài đặt có thể giúp iPhone tiết kiệm pin đáng kể

Mặc dù Apple đã nâng cấp dòng iPhone trong những năm gần đây, vấn đề về pin vẫn là một thách thức lớn đối với người dùng. Dù đang sử dụng iPhone 17 Pro hay cân nhắc nâng cấp lên iPhone 18 Pro, việc duy trì thời gian sử dụng cả ngày mà không cần sạc lại vẫn là một điều khó khăn.

Một trong những nguyên nhân chính gây hao pin nhanh chóng là tính năng làm mới ứng dụng nền, vốn cho phép các ứng dụng tự động tải dữ liệu từ internet ngay cả khi không được sử dụng.

Tuy nhiên, người dùng có thể cải thiện đáng kể thời lượng pin bằng cách tắt tính năng này mà không cần phải giới hạn thời gian sử dụng màn hình hay thay đổi cách sử dụng ứng dụng. Tính năng làm mới ứng dụng nền giúp cập nhật thông tin mới cho các ứng dụng trước khi người dùng mở chúng, nhưng việc này cũng tiêu tốn pin và tài nguyên xử lý. Khi tắt tính năng này, các ứng dụng sẽ chỉ cập nhật khi người dùng mở chúng, từ đó giúp tiết kiệm pin hiệu quả.

Cách tắt tính năng làm mới ứng dụng nền trên iPhone

Để tắt tính năng làm mới ứng dụng nền, người dùng chỉ cần thực hiện vài bước đơn giản. Đầu tiên, mở ứng dụng Cài đặt, cuộn xuống và chọn menu Cài đặt chung. Tiếp theo, tìm tùy chọn “Làm mới ứng dụng trong nền” và chạm vào đó. Tại đây, người dùng sẽ thấy công tắc chính điều khiển tính năng này.

Có ba tùy chọn:

- Tắt: Vô hiệu hóa hoàn toàn tính năng này, giúp tiết kiệm pin tối đa.

- Wi-Fi: Chỉ cho phép cập nhật khi kết nối với Wi-Fi, tiết kiệm dữ liệu di động nhưng vẫn tiêu tốn pin.

- Wi-Fi & Dữ liệu di động: Cho phép các ứng dụng làm mới bất kể kết nối, vốn là cài đặt mặc định và được xem là nguyên nhân gây hao pin.

Nếu muốn tối ưu hóa thời lượng pin, hãy chọn Tắt. Khi tắt công tắc này, hệ thống sẽ ngừng các ứng dụng chạy nền không cần thiết, từ đó giữ cho chúng ở trạng thái ngủ cho đến khi mở lại.

Tùy chỉnh làm mới ứng dụng nền cho từng ứng dụng

Ngoài việc tắt hoàn toàn tính năng, người dùng cũng có thể tùy chỉnh cài đặt cho từng ứng dụng riêng lẻ. iOS cho phép người dùng kiểm soát chi tiết, nghĩa là có thể bật tính năng này cho một số ứng dụng nhưng không cho tất cả. Trong trang cài đặt “Làm mới ứng dụng trong nền”, người dùng sẽ thấy danh sách các ứng dụng yêu cầu quyền truy cập nền, với nút bật/tắt bên cạnh mỗi ứng dụng.

Các ứng dụng mạng xã hội thường tiêu tốn nhiều pin do liên tục tải nội dung mới, vì vậy người dùng nên cân nhắc tắt tính năng này cho chúng. Ngược lại, để tính năng này bật cho các ứng dụng định vị sẽ giúp người dùng nhận được thông tin cập nhật kịp thời.

Tóm lại, việc tinh chỉnh tính năng làm mới ứng dụng nền cho từng ứng dụng sẽ giúp người dùng duy trì sự cân bằng giữa việc sử dụng điện thoại hiệu quả và kéo dài thời gian sử dụng pin. Đây là một mẹo đơn giản nhưng hữu ích để tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng iPhone.