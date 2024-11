Đánh giá hiệu năng MacBook Pro M4 - MacBook mạnh nhất từ trước tới nay

Dòng máy tính xách tay MacBook Pro M4 14 và 16 inch có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều đi kèm với webcam được cải tiến và dòng chip M4 mang lại hiệu suất tốt hơn so với các sản phẩm chạy chip M3.

MacBook Pro M4 14 inch.

Các chuyên gia của Cnet đã tiến hành đánh giá chi tiết cho MacBook Pro M4, bao gồm chạy thử nghiệm pin và thực hiện một số thử nghiệm trên các máy MacBook và laptop Windows cũ hơn để so sánh.

Nhìn chung, nếu thường xuyên phải làm việc ngoài trời hoặc trong nhà với ánh sáng chiếu trực tiếp vào màn hình, hãy chi thêm để lựa chọn phiên bản có màn hình kết cấu nano.

Sản phẩm có hiệu năng cực "đỉnh".

Tại Việt Nam, chiếc MacBook Pro M4 14 inch vẫn chưa về theo đường chính hãng. Phiên bản thấp nhất có giá bán từ 44,99 triệu đồng. Mức giá này khá "chát" so với nhiều sản phẩm khác cùng kích cỡ trên thị trường.

Trừ khi cần thêm băng thông của Thunderbolt 5 (để truyền dữ liệu nhanh hơn và hỗ trợ nhiều màn hình ngoài hơn), việc lựa chọn MacBook Pro mới với bộ xử lý M4 Pro hoặc M4 Max là không cần thiết.

Đối với MacBook Pro M4 16 inch, các phiên bản bộ nhớ lớn khá hữu ích cho công việc sáng tạo và chip M4 Max cũng đi kèm số lượng lõi GPU lớn hơn. Do đó, chúng phù hợp cho người dùng chuyên nghiệp dù có khá khá cao.

Hiệu suất

Qua thử nghiệm, màn hình trên MacBook Pro M4 14 có lớp phủ nano-texture nhưng không ảnh hưởng đến độ chính xác, điểm trắng hoặc độ sáng của màn hình so với các phiên bản năm ngoái. Bộ điều khiển màn hình hiện có thể đẩy độ sáng lên 1.000 nit trong SDR.

Tuy nhiên, webcam trên phiên bản mới này tốt hơn so với camera FaceTime HD. Vì độ phân giải cao hơn nên webcam mới cho phép người dùng có thể phóng to hoặc thu nhỏ đối tượng. Hơn hết, độ phơi sáng và cân bằng màu sắc của bộ phận này cũng không kém cạnh nhiều so với camera khác của Apple.

So sánh điểm hiệu năng giữa các mẫu laptop.

Bên trong, chip M4 có nhiều lõi CPU và GPU hơn so với chip M3 và kết hợp với công cụ thần kinh nhanh hơn, do đó chúng hoạt động tốt hơn về tổng thể. Ví dụ, CPU 14 lõi của chip M4 Pro về cơ bản có hiệu suất giống như 16C M3 Max. Nếu đang sử dụng MacBook thế hệ M2, khoảng cách về hiệu suất sẽ rộng hơn đáng kể.

Tất cả các chip M4 đều có cùng cụm thần kinh Gen 2, 16 lõi, hoạt động giống hệt nhau. Chúng cũng hoạt động tốt hơn đáng kể so với thế hệ đầu tiên khi chạy các tính năng Apple Intelligence, bao gồm xóa nền khi thực hiện gọi video, tóm tắt nội dung, soạn thảo văn bản, nhận dạng đối tượng, dịch thuật, nâng cấp, v.v.

Sức mạnh của dòng chip M4 trên MacBook Pro mới rất đáng nể.

Và giống như trước đây, hiệu suất của MacBook Pro M4 sẽ giảm đáng kể trên mọi phương diện khi người dùng chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng để kéo dài thời lượng pin.

Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể chơi game mượt mà trên MacBook Pro M4 mới. Với một số tựa game như Hades 2, MacBook Pro M4 14 inch vẫn có thể đạt tốc độ 120fps. Để chơi ở tốc độ khung hình cao hơn, người dùng sẽ phải kết nối với màn hình ngoài.

Tóm lại, những chiếc MacBook Pro M4 Series mới nhất đang là lựa chọn hấp dẫn và đáng tiền. Bên cạnh đó, iFan có thể xem xét lựa chọn thế hệ MacBook Pro trước đây để tiết kiệm tiền. Ngoài ra, theo các tin đồn, người hâm mộ cũng có thể chờ thêm 2 năm nữa để sở hữu dòng MacBook Pro với thiết kế mới lạ, thú vị hơn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]