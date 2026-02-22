Người phụ nữ Việt đầu tiên trở thành chuyên gia độc lập của Google

Niềm say mê công nghệ đưa Khánh Linh đến với ngành Khoa học máy tính. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Linh dành thời gian nghiên cứu tài liệu về thị giác máy tính, dữ liệu lớn, học sâu - những lĩnh vực còn rất mới mẻ tại Việt Nam thời điểm đó. Sau khi tốt nghiệp, cô tiếp tục học thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực AI và Machine Learning.

Hiện Nguyễn Khánh Linh đảm nhiệm vị trí Head of AI tại startup Obello (San Francisco, Mỹ). Đồng thời, cô cũng là gương mặt nữ duy nhất trong danh sách 10 chuyên gia Việt Nam thuộc chương trình Google Developer Expert (GDE).

Nguyễn Khánh Linh.

Hành trình khẳng định vị thế chuyên gia độc lập

Khác với vị trí nhân viên trực thuộc tập đoàn, GDE là mạng lưới toàn cầu gồm các chuyên gia công nghệ xuất sắc, có sức ảnh hưởng và đóng góp lớn cho cộng đồng, được Google thẩm định và công nhận chính thức.

Năm 2023, khi làn sóng Generative AI (AI tạo sinh) bùng nổ, chương trình GDE của Google đã mở rộng tìm kiếm các chuyên gia có nền tảng vững chắc về học sâu và kinh nghiệm triển khai mô hình lớn. Các hạng mục chuyên gia được chia nhỏ theo từng mảng kỹ thuật như AI/ML, Cloud, Android... Trong đó, Khánh Linh nổi bật với chuyên môn sâu về NLP và GenAI.

Vượt qua các vòng thẩm định gắt gao về năng lực chuyên môn và các dự án thực tế, Khánh Linh chính thức được vinh danh là GDE mảng AI/ML vào 8/3/2025. Đây là sự khẳng định cho hơn một thập kỷ không ngừng học hỏi và cũng là minh chứng rằng, người Việt Nam hoàn toàn có thể đạt đến những tiêu chuẩn chuyên môn hàng đầu thế giới.

Khánh Linh (giữa), diễn giả chia sẻ về cân bằng giữa đột phá và an toàn trong AI tại một sự kiện do IBM phối hợp Google và NUS tổ chức, hồi tháng 11/2024.

Sứ mệnh kết nối công nghệ toàn cầu

Tại Obello, Khánh Linh trực tiếp dẫn dắt các dự án nghiên cứu và phát triển mô hình GenAI phục vụ người dùng toàn cầu. Song song đó, với vai trò là GDE, cô tích cực tham gia vào cộng đồng chuyên gia của Google, trực tiếp đóng góp vào các dự án mã nguồn mở của Google trên Github để cập nhật và chia sẻ về các mô hình hàng tỷ tham số, giúp các công cụ AI hiểu ngôn ngữ và hình ảnh tốt hơn.

Điều khiến hành trình của Linh đặc biệt là cô không quên nguồn cội. Nhiều sáng kiến của Linh hướng tới việc giúp các mô hình AI hiểu ngôn ngữ tiếng Việt tốt hơn – một yếu tố then chốt cho sự phát triển công nghệ tại quê nhà. Trong các buổi chia sẻ, cô luôn nhấn mạnh: “AI không phải câu chuyện xa vời. Nó phải phục vụ đời sống và giải các bài toán cụ thể của từng quốc gia”.

Khánh Linh, gương mặt nữ duy nhất trong danh sách 10 chuyên gia Việt thuộc chương trình Google Developer Expert. (Ảnh: Google)

Mỗi khi có dịp về nước, Linh dành thời gian nói chuyện với sinh viên, truyền cảm hứng về tư duy làm sản phẩm và cách tiếp cận khoa học. Với Linh, việc trở thành GDE chỉ là một cột mốc. Điều cô mong muốn hơn là chứng minh rằng kỹ sư Việt Nam hoàn toàn có thể theo kịp các tiêu chuẩn quốc tế nếu có phương pháp đúng và tinh thần học tập nghiêm túc.