Lý do khiến fan "bỏ rơi" iPhone 14 Pro, chờ iPhone 15 Pro

Khi dòng iPhone 14 ra mắt vào tháng 9, nhiều fan hâm mộ đã cảm thấy vô cùng phấn khích khi Apple đem tới tính năng mới mẻ cho iPhone 14 Pro: Dynamic Island.

iFan đang chờ đợi iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Ultra năm sau.

Sau khoảng 5 năm, “Táo Khuyết” cuối cùng đã khai tử “tai thỏ” và bổ sung chi tiết mới, đầy sáng tạo. Việc tận dụng phần cắt bỏ để thêm chức năng thay vì chiếm không gian màn hình được xem là tuỳ chỉnh khá thông minh.

Nhưng sau thời gian “hạ nhiệt”, iPhone 14 Pro đã hết hàng, công chúng dần hướng trọng tâm sang cặp iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Ultra của năm sau.

Nhiều nâng cấp hơn

Với nhiều iFan khó tính, ngay cả iPhone 14 Pro Max vẫn chưa đủ hấp dẫn để nâng cấp.

Nhìn qua Dynamic Island và thiết kế của iPhone 14 Pro về cơ bản vẫn giống với iPhone 12 Pro, bao gồm thiết kế cạnh phẳng và 3 camera sau. Đây không phải là bước thay đổi lớn giống như giữa Google Pixel 7 và Pixel 5. Nói cách khác, Apple hoàn toàn có thể đã tạo ra một thiết kế mới hơn cho iPhone 14 Pro.

Dynamic Island trên iPhone 14 Pro.

Đối với việc nâng cấp camera chính 48MP, đây là một cải tiến đáng chú ý so với camera 12MP của iPhone trước đó. Nhưng từ các thử nghiệm của Tom's Guide, đây chưa phải là một bản nâng cấp lớn so với thế hệ tiền nhiệm; chủ yếu là do thuật toán nhiếp ảnh của Apple quá tốt.

iPhone 14 Pro cũng tạo ra hình ảnh 12MP thông qua tính năng gộp pixel. Nghĩa là về mặt thực tế, những bức ảnh được chiếc iPhone này cung cấp không khác nhiều so với hình ảnh của iPhone 13 Pro. Và nếu người dùng muốn có một chiếc camera có độ phân giải cao, Galaxy S22 Ultra hoàn toàn áp đảo với hệ thống camera linh hoạt hơn hoặc máy ảnh DSLR.

Tiếp đó, chất lượng video rất tuyệt trên iPhone nhưng chưa phải là một bước tiến lớn từ iPhone 13 Pro lên iPhone 14 Pro.

Nói về các nâng cấp khác, iPhone 14 Pro có chip A16 Bionic mới của Apple. Đây là con chip cực mạnh, nhưng người dùng sẽ không nhận thấy sự khác biệt giữa chip này và A15 Bionic của iPhone 13 Pro khi sử dụng hàng ngày; con chip cũ hơn vẫn đạt tốc độ đáng ngưỡng mộ.

Dynamic Island chưa được tận dụng tối đa

Thoạt nhìn, Dynamic Island rất mới lạ và thú vị. Nhưng thực tế là vẫn chưa có nhiều ứng dụng hỗ trợ cho tính năng này. Trải nghiệm thực tế cũng cho thấy, ít người có thể sử dụng khu vực này một cách hữu ích.

Do đó, các fan công nghệ đang đợi “Táo Khuyết” đem nhiều tính năng thú vị hơn tới iPhone 15 hoặc iPhone 15 Pro năm sau.

So với iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro vẫn là một chiếc điện thoại tuyệt vời. Người dùng hoàn toàn bị cuốn hút bởi trải nghiệm nhất quán của iOS, hiệu suất máy ảnh cũng như kích thước và thiết kế gọn gàng của chiếc iPhone này.

Và do iPhone 14 Pro chưa đủ hấp dẫn, nhiều người sẽ chờ đợi iPhone 15, dự kiến có cổng USB-C và nhiều nâng cấp ấn tượng hơn. Theo các tin đồn, iPhone 15 Pro hoặc iPhone 15 Ultra cao cấp sẽ được trang bị một ống kính tiềm vọng mới, mang lại khả năng zoom mạnh mẽ hơn.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ly-do-khien-fan-34-bo-roi-34-i-phone-14-pro-cho-i-phone-15-pro-a581595.html