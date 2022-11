Tin buồn cho người dùng muốn mua iPhone 14 Pro lúc này

Trong một lưu ý gửi đến các nhà đầu tư từ ngân hàng đầu tư UBS, nhà phân tích David Vogt nhận thấy rằng thời gian chờ đợi các mẫu iPhone 14 Pro đã tăng trở lại. Sử dụng dữ liệu theo dõi tình trạng sẵn có của iPhone trên 30 quốc gia, UBS cho biết thời gian chờ đợi trên hầu hết các thị trường, bao gồm cả Mỹ, đã đạt khoảng 34 ngày.

Con số này tăng từ 7 ngày vào đầu tháng 11, và 19 ngày vào cuối tháng 10. Ở Trung Quốc, thời gian chờ máy hiện tại là 36 ngày, tăng 10 ngày so với đầu tháng 11.

Với việc người tiêu dùng phải chờ đợi quá lâu để nhận được iPhone 14 Pro hoặc 14 Pro Max, UBS kỳ vọng rằng mọi người sẽ mua một trong những mẫu iPhone 14 cấp thấp hơn để thay thế. Tuy nhiên, điều này không xảy ra khi Vogt cho biết thời gian chờ đợi iPhone 14 và 14 Plus dường như không quan trọng. Người mua hàng có thể đến Apple Store, cửa hàng của nhà mạng hoặc đặt hàng trực tuyến là có thể nhận được mẫu iPhone 14 hoặc 14 Plus cơ bản mà hầu như không phải chờ đợi.

Mặc dù iPhone trở nên phổ biến là điều tốt nhưng UBS tin rằng công ty sẽ gặp rủi ro nếu không thể đáp ứng được nhu cầu trong kỳ nghỉ lễ quan trọng. Các mẫu iPhone có thể không đạt được sự ủng hộ của người dùng nếu thời gian chờ đợi không cải thiện trong những tuần tới.

Do đó, doanh thu iPhone có thể không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái khi mức tăng trưởng đạt khoảng 2%. UBS dự báo doanh số iPhone sẽ đạt 83 triệu chiếc trong quý 4, thấp hơn một chút so với mức 86 triệu chiếc mà họ đã dự đoán trước đó.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-buon-cho-nguoi-dung-muon-mua-i-phone-14-pro-luc-nay-a581431.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-buon-cho-nguoi-dung-muon-mua-i-phone-14-pro-luc-nay-a581431.html