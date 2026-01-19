Robot AI "giun đất" của Trung Quốc giúp "nhìn thấu" đáy biển

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, Cơ quan Khảo sát Địa chất Hàng hải Quảng Châu (GMGS) đã phát triển và thử nghiệm thành công robot khoan địa chất tự hành đầu tiên của nước này. Cuộc thử nghiệm diễn ra tại khu vực Biển Đông, nơi thiết bị đã lặn xuống độ sâu 1.264 mét (tương đương 4.147 feet) và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kỹ thuật đề ra.

Robot AI của Trung Quốc khoan sâu xuống lòng đáy biển hơn 1.200 mét.

Khác với các thiết bị lặn thông thường chỉ "lướt" trên bề mặt đáy biển, "chiến binh" mới này nặng khoảng 110 Kg và cao 2,5 mét, được thiết kế để trực tiếp khoan sâu vào các tầng địa chất. Trong quá trình thử nghiệm, robot đã thu về hơn 2.000 bộ dữ liệu quan trọng, gồm nồng độ khí mê-tan, oxy hòa tan và cấu trúc địa chất dưới bề mặt, giúp các nhà khoa học "vẽ" lại bản đồ lòng đất dưới đáy biển.

Điểm độc đáo nhất của robot này nằm ở thiết kế mô phỏng sinh học (biomimetic). Lấy cảm hứng từ cách di chuyển của loài giun đất, robot sở hữu cấu trúc mô-đun nhiều phân đoạn, cho phép nó uốn lượn linh hoạt và thay đổi hướng di chuyển tự do ngay bên trong các lớp trầm tích dày đặc.

Để vận hành trong môi trường khắc nghiệt với áp suất cực lớn và tầm nhìn bằng không, robot được trang bị "bộ não" là các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp với hệ thống điều hướng quán tính. Ông Zhu Yangtao, Phó trưởng dự án, khẳng định hệ thống này có thể tự lập kế hoạch di chuyển, tránh chướng ngại vật với tỷ lệ thành công lên tới 99,5% và sai số định vị chỉ dưới 0,3 mét.

Robot tự hành xuyên địa tầng đầu tiên của Trung Quốc lộ diện.

Sự ra đời của robot này không chỉ mang ý nghĩa khoa học thuần túy mà còn nhắm đến các mục tiêu kinh tế chiến lược. Các tầng địa chất dưới đáy biển sâu được ví như những kho báu chưa được khai phá, chứa đầy băng cháy (natural gas hydrates), đất hiếm và các kết hạch đa kim.

Trước đây, việc thăm dò các tài nguyên này gặp nhiều hạn chế do phụ thuộc vào các giàn khoan cố định đắt đỏ hoặc thiết bị lấy mẫu bề mặt thiếu chính xác. Với khả năng giám sát tại chỗ (in-situ) theo thời gian thực và tính cơ động cao, robot mới này được kỳ vọng sẽ là "át chủ bài" hỗ trợ Trung Quốc trong các sứ mệnh khai thác tài nguyên biển sâu và củng cố chiến lược nghiên cứu đại dương quốc gia trong tương lai.