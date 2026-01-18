Trung Quốc áp đảo thị trường robot hình người

Theo thống kê của hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, tổng cộng có 16.000 robot hình người được lắp đặt trên thế giới năm 2025, chủ yếu để thu thập dữ liệu và nghiên cứu, cũng như triển khai trong lĩnh vực hậu cần, sản xuất và ôtô. AgiBot có trụ sở tại Thượng Hải dẫn đầu khi chiếm 30,4% thị phần, tiếp theo là Unitree ở Hàng Châu với 26,4%.

Đội quân robot hình người Walker S2 của UBTech. Ảnh: UBTech

Counterpoint đánh giá, dải sản phẩm đa dạng và chiến lược mã nguồn mở của AgiBot giúp thúc đẩy việc triển khai thương mại trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong khi đó, Unitree thu hút sự chú ý nhờ chuyên môn về điều khiển chuyển động và cân bằng động.

Công ty nghiên cứu này dự báo thị trường robot hình người vượt 100.000 thiết bị vào năm 2027, tăng gấp sáu lần so với năm 2025. Trong số này, các ứng dụng liên quan đến lĩnh vực hậu cần, sản xuất và ôtô dự kiến chiếm 72% tổng số lượt lắp đặt.

"Hai năm tới, chúng ta sẽ chứng kiến thêm nhiều doanh nghiệp sản xuất robot hình người thương mại hóa sản phẩm. Việc sản xuất hàng loạt sẽ bùng nổ. Hiệu suất của robot sẽ quyết định phần lớn tốc độ phát triển của toàn ngành", Counterpoint dự đoán.

Trong khi đó, Forbes dẫn số liệu của công ty nghiên cứu Omdia công bố đầu tháng này, cho thấy có 13.317 robot hình người được xuất xưởng năm 2025, chênh lệch khoảng 3.000 robot so với dữ liệu của Counterpoint Research. Dẫn đầu vẫn là các hãng Trung Quốc, với AgiBot có 5.168 robot, thứ hai là Unitree (4.200), UBTech (1.000), Leju Robotics (500), Engine AI (400), Fourier Intelligence (300). Trong khi đó, các công ty Mỹ hạn chế hơn, như Figure AI hay Tesla có 150 robot.

Năm 2025 được đánh giá là "năm trình diễn" của robot hình người. Hầu hết công ty tham gia lĩnh vực này như Tesla, Unitree, Agibot, Boston Dynamics... đều đạt tiến bộ nhất định, nhưng dừng ở mức phô diễn kỹ năng. Một số được ứng dụng trong nhà máy hoặc xuất hiện ngoài đời thực thông qua các cuộc thử nghiệm.

Trong năm 2026, ZDnet dự đoán robot hình người bắt đầu hiện diện tại các hộ gia đình dưới dạng "quản gia". Song song với đó, trí tuệ nhân tạo vật lý (physical AI) có thể bước vào giai đoạn tăng tốc. Đây là thuật ngữ chỉ loại AI "giúp" máy móc và thiết bị hiểu thế giới thực, có khả năng cảm nhận, đưa ra quyết định và hành động, mang lại lợi ích cho những ngành công nghiệp ưu tiên tự động hóa, khả năng thích ứng và an toàn.

Thực tế, có một số dấu hiệu cho thấy 2026 là năm robot hình người đi vào thực tế cuộc sống. Theo Gizmodo, tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2026 đầu tháng 1 ở Las Vegas, robot hình người phục vụ gia đình như giặt và xếp quần áo, dọn dẹp... xuất hiện khá nhiều. Dù vậy, chúng cũng bị đánh giá gây thất vọng, khi các buổi trình diễn trực tiếp liên tục bị gián đoạn bởi những vấn đề kỹ thuật.