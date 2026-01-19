Windows 11 lại gặp "biến" lớn khiến người dùng không thể tắt máy

Cộng đồng người dùng Windows đang xôn xao trước báo cáo về việc bản cập nhật tháng 1/2026 gây ra lỗi nghiêm trọng liên quan đến quản lý năng lượng. Cụ thể, sau khi cài đặt gói KB5073455, nhiều người dùng phản ánh rằng khi họ nhấn chọn Shut Down (Tắt máy) hoặc Hibernate (Ngủ đông), hệ thống thay vì tắt hẳn lại tự động khởi động lại (Restart).

Windows 11 gặp lỗi không thể tắt máy.

Microsoft đã nhanh chóng lên tiếng xác nhận sự cố này. Theo gã khổng lồ công nghệ, lỗi này không ảnh hưởng đại trà mà tập trung vào các phiên bản Windows 11 Enterprise và IoT, đặc biệt là trên các thiết bị đang kích hoạt tính năng bảo mật Secure Launch (tính năng bảo vệ quá trình khởi động khỏi các mối đe dọa cấp firmware).

Trong khi chờ đợi một bản vá hoàn chỉnh, các chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên thực hiện việc ép buộc tắt máy (giữ nút nguồn vật lý) để tránh rủi ro hỏng hóc phần cứng hoặc mất mát dữ liệu chưa được lưu. Thay vào đó, người dùng có thể sử dụng dòng lệnh (Command Prompt) để tắt máy an toàn:

- Mở Start Menu, gõ cmd và nhấn Enter.

- Nhập lệnh: shutdown /s /t 0 và nhấn Enter.

Đối với những ai cần chế độ ngủ đông, lệnh shutdown /h có thể được thử nghiệm, tuy nhiên hiệu quả chưa được đảm bảo tuyệt đối trên các máy đang dính lỗi.

Sử dụng lệnh trên CMD để tắt máy.

Bức tranh ảm đạm của bản cập nhật tháng 1 chưa dừng lại ở đó. Microsoft cũng thừa nhận gói cập nhật này gây ra sự cố kết nối với Azure Virtual Desktop và Windows 365 thông qua ứng dụng Windows. Giải pháp tạm thời được đưa ra là chuyển sang sử dụng Remote Desktop hoặc trình duyệt web.

Nghiêm trọng hơn, người dùng Outlook sử dụng tài khoản POP cũng đang gặp khó khăn khi ứng dụng bị treo hoặc không thể thoát hoàn toàn profile sau khi đóng.

Sự xuất hiện dồn dập của các lỗi ngớ ngẩn trong thời gian gần đây khiến nhiều người dùng lâu năm hoài niệm về sự ổn định của thời kỳ Windows 7. Một giả thuyết thú vị đang lan truyền trong cộng đồng công nghệ cho rằng: Phải chăng việc Microsoft bắt đầu sử dụng Copilot (AI) để hỗ trợ viết mã nguồn (coding) là nguyên nhân khiến việc kiểm soát chất lượng trở nên lỏng lẻo?

Dù nguyên nhân thực sự là gì, Microsoft hiện đang ráo riết điều tra và hứa hẹn sẽ tung ra bản sửa lỗi trong thời gian sớm nhất.